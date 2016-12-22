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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды новых наркотиков
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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды новых наркотиков
Общество, 12:25
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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды новых наркотиков

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий распространять в СМИ информацию о методах изготовления, использования и местах продажи наркотиков и наркосодержащих растений. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения правовой деятельности.

«Законопроектом запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, способов и мест культивирования наркосодержащих растений», — уточняется в пояснительной записке.

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Депутаты Госдумы предложили запретить рекламу новых наркотических средств.

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Они, ссылаясь на данные МВД, подчеркнули, что за прошлый год было принято более 20,5 тыс. решений ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые распространяли сведения о наркотиках. Всего же из Роскомнадзора в ведомство поступило более 47 тыс. запросов.

Теги: Госдума , законопроект , наркотики , информация
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