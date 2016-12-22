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Замдиректора ФСИН поддержал введение замещающей терапии для наркоманов
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Замдиректора ФСИН поддержал введение замещающей терапии для наркоманов
Общество, 19:47
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Замдиректора ФСИН поддержал введение замещающей терапии для наркоманов

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый заявил, что для зависимых от наркотиков нужно ввести замещающую терапию. Об этом он рассказал на специальном заседании Совета по правам человека (СПЧ), передает «Интерфакс».

«Думаю, что надо вводить для тех, кто стал наркоманом, замещающую терапию, для того чтобы они не шли, не воровали у своего соседа, у родителей, еще у кого-то, а получали свою дозу официально в аптеке бесплатно, и таким образом разрушать рынок наркотический», — сказал он.

Рудый отметил, что в результате в уголовно-исполнительной системе окажется меньше людей. Он добавил, что также необходимо снижать количество отбывающих наказание по статьям о хранении и сбыте наркотиков, так как «уголовно-правовыми методами сделать ничего невозможно».

В конце сентября 2017 года в Институте проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете выяснили, что три четверти осужденных за незаконный оборот наркотиков в последние годы были наказаны не за распространение, а за хранение. По мнению экспертов, это свидетельствует о «сильном перекосе» системы уголовного преследования в сторону потребителей наркотиков, а не их распространителей.

Теги: ФСИН , наркотики
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