 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров⁠,
0

Прокурор запросила восемь лет Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве

Прокурор запросила восемь лет для Аяза Шабутдинова за 113 эпизодов мошенничества
Сюжет
Дело инстаблогеров
Обвинение попросило суд признать Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и приговорить его к восьми годам колонии общего режима. Блогер признает вину. Адвокат в суде сообщила, что он возместил ущерб 73 потерпевшим
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Государственное обвинение попросило назначить инвестблогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову наказание в виде восьми лет лишения свободы по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

Прокурор попросила суд признать инвестблогера виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК). Отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима, считает обвинение.

Прокурор запросила восемь лет Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве
Video

Также суд просят назначить блогеру штраф более чем 15,5 млн руб., лишить его права заниматься деятельностью, связанной с реализацией образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных сетей, в том числе в интернете, в течение пяти лет.

Шабутдинов — основатель «Like Центра», «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) у Шабутдинова 2 млн подписчиков.

Шабутдинов предлагал приобрести тренинги, вебинары и курсы и заверял, что его клиенты смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

В заключительной версии обвинения говорится, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ему интернет-ресурсе «заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись».

Сообщники с помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламной компании», действуя от имени подконтрольных им юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», продавали клиентам «якобы образовательные программы», курсы, тренинги и вебинары. Покупателям они обещали, что в будущем те смогут получить высокие доходы от предпринимательства.

Шабутдинов лично разрабатывал тексты тренингов, договоров и оферты на оказание образовательных услуг «в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях, и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере».

По данным прокуратуры, от действий Шабутдинова пострадали 113 граждан, которые заплатили за программы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. Впоследствии он признал обвинения «в полном объеме» и раскаялся в содеянном. Адвокат блогера сообщила в суде, что он возместил ущерб 73 пострадавшим.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Аяз Шабутдинов мошенничество обвинение
Аяз Шабутдинов фото
Аяз Шабутдинов
предприниматель, блогер
21 октября 1991 года
Материалы по теме
Инстаблогер Шабутдинов признал в суде все обвинения «в полном объеме»
Общество
Адвокат заявил, что Шабутдинов возместил ущерб уже половине потерпевших
Общество
Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Шабутдинова в 280 томах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Вене Спорт, 19:17
Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций Политика, 19:08
Путин предложил подумать, на кого работают советники Трампа по нефти Политика, 19:04
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао Крипто, 18:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Рынок акций подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште Инвестиции, 18:57
Путин назвал ошибкой участие в саммите в Будапеште без должной подготовки Политика, 18:55
Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk Политика, 18:49
Месси продлил контракт с «Интер Майами» Спорт, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Путин оценил новые санкции США Политика, 18:44
Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена Политика, 18:42