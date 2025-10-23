Прокурор запросила восемь лет Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве

Прокурор запросила восемь лет для Аяза Шабутдинова за 113 эпизодов мошенничества

Обвинение попросило суд признать Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и приговорить его к восьми годам колонии общего режима. Блогер признает вину. Адвокат в суде сообщила, что он возместил ущерб 73 потерпевшим

Аяз Шабутдинов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Государственное обвинение попросило назначить инвестблогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову наказание в виде восьми лет лишения свободы по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры в телеграм-канале.

Прокурор попросила суд признать инвестблогера виновным в 113 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК). Отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима, считает обвинение.

Также суд просят назначить блогеру штраф более чем 15,5 млн руб., лишить его права заниматься деятельностью, связанной с реализацией образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных сетей, в том числе в интернете, в течение пяти лет.

Шабутдинов — основатель «Like Центра», «технологической образовательной компании для предпринимателей», а также сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) у Шабутдинова 2 млн подписчиков. Шабутдинов предлагал приобрести тренинги, вебинары и курсы и заверял, что его клиенты смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

В заключительной версии обвинения говорится, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ему интернет-ресурсе «заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись».



Сообщники с помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламной компании», действуя от имени подконтрольных им юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», продавали клиентам «якобы образовательные программы», курсы, тренинги и вебинары. Покупателям они обещали, что в будущем те смогут получить высокие доходы от предпринимательства.



Шабутдинов лично разрабатывал тексты тренингов, договоров и оферты на оказание образовательных услуг «в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях, и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере».



По данным прокуратуры, от действий Шабутдинова пострадали 113 граждан, которые заплатили за программы от 60 тыс. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. Впоследствии он признал обвинения «в полном объеме» и раскаялся в содеянном. Адвокат блогера сообщила в суде, что он возместил ущерб 73 пострадавшим.