Глава Минздрава заявил, что россияне едят «пугающе» много соли и сахара

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что россияне потребляют в четыре раза больше сахара, чем рекомендуют медики, а соли — в 2,5 раза больше безопасной нормы.

«Есть цифры, которые меня не могут не пугать», — сказал Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом потребление мяса в России «чуть превышает нормативы», рыбы — «чуть ниже норм». Жители страны сильно «недобирают» овощей, и над этим необходимо работать, добавил министр.

Для того чтобы россияне стали уделять больше внимания качеству питания, стоит привлечь структуры работодателей, разработать подходы к интеграции питания, а также усилить исследования в этой области.

Ранее Мурашко рассказал, что «токсичный бодипозитив» отбирает у россиян годы жизни. В России страдают ожирением около 40 млн человек, и им необходимо помогать, а не отрицать влияние лишнего веса на здоровье.

По данным Минздрава, порядка 6 млн человек в России страдают сахарным диабетом, столько же имеют скрытые формы — диагноз им до сих пор не поставлен.