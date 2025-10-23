Число погибших при взрыве в Копейске выросло до 10, власти ввели ЧС
В результате взрыва на одном из предприятий Копейска в Челябинской области погибли 10 человек. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер.
«Пожар ликвидирован. Идет обследование территории <...> Продолжаются поисковые работы», — написал губернатор.
На месте ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.
Пятеро госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Информация по пропавшим без вести уточняется, сообщил Текслер.
Накануне вечером в городе произошли два взрыва. Изначально сообщалось, что погибли четыре человека и пять пострадали. По информации телеграм-канала 112, в момент ЧП на смене находились 15 человек.
Власти отвергли версию с прилетом дронов, причиной ЧП предварительно называют нарушение техники безопасности.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
