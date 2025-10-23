 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Число погибших при взрыве в Копейске выросло до 10, власти ввели ЧС

В результате ночного взрыва на заводе в Копейске погибли десять человек и пять пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В результате взрыва на одном из предприятий Копейска в Челябинской области погибли 10 человек. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер.

«Пожар ликвидирован. Идет обследование территории <...> Продолжаются поисковые работы», — написал губернатор.

Губернатор сообщил о жертвах при взрыве на предприятии под Челябинском
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

На месте ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

Пятеро госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Информация по пропавшим без вести уточняется, сообщил Текслер.

Накануне вечером в городе произошли два взрыва. Изначально сообщалось, что погибли четыре человека и пять пострадали. По информации телеграм-канала 112, в момент ЧП на смене находились 15 человек.

Власти отвергли версию с прилетом дронов, причиной ЧП предварительно называют нарушение техники безопасности.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Анастасия Лежепекова
Челябинская область Копейск погибшие Алексей Текслер
