Общество
0

Путин приехал поздравить Михалкова с юбилеем

Михалков заявил, что был очень рад приезду Путина. Режиссер также назвал большой честью вручение президентом высшей государственной награды — ордена Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин приезжал на юбилей режиссера Никиты Михалкова, чтобы поздравить его с 80-летием. Об этом режиссер написал в своем телеграм-канале.

Как рассказал Михалков, праздничный вечер прошел 21 октября в кругу его семьи, друзей и коллег в «Мастерской «12».

«Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш Президент Владимир Владимирович Путин. И большая честь — объявленная им вчера новость о том, что я был удостоен высочайшей награды — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, кавалером которого был и мой отец Сергей Владимирович Михалков», — поделился он.

Михалков напомнил, что его отец при вручении ордена сказал слова, которые сам режиссер «хотел бы повторить сам»: «Я служил, служу и буду служить своему Отечеству».

Путин наградил Михалкова высшей государственной наградой России
Общество
Никита&nbsp;Михалков

Никита Михалков отметил свое 80-летие 21 октября, в этот день Путин наградил режиссера орденом Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России. Кроме этого, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил ему церковный орден Славы и Чести I степени за значительный вклад в сохранение традиционных ценностей.

Путин в фильме «Никита Михалков» поделился случаем, произошедшим на юбилее режиссера. Один из гостей случайно облил главу государства красным вином. Путин также выразил свое уважение к Михалкову, назвав его своим другом и настоящим патриотом России, а также подчеркнул его талант и активную гражданскую позицию.

За свою долгую карьеру Никита Михалков создал более 30 фильмов. Его режиссерский дебют состоялся в 1974 году с фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих». Среди значимых работ режиссера — «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Урга — территория любви» и «Сибирский цирюльник». Мировую известность Михалкову принес фильм «Утомленные солнцем», который завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля и премию «Оскар» за лучший иностранный фильм.

