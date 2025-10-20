 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин вспомнил, как его облили вином на юбилее Михалкова

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

На одном из юбилеев кинорежиссера Никиты Михалкова, который посетил российский президент Владимир Путин, один из друзей именинника облил главу государства красным вином. Об этом президент рассказал в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия».

«Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», — заметил Путин.

Президент добавил, что в итоге этот человек свое слово не сдержал и продолжает употреблять алкоголь, но «в рамках разумного». Имя облившего его вином Путин не назвал.

21 октября Никита Михалков отметит юбилей, режиссеру исполнится 80 лет.

Кроме того, глава государства назвал Михалкова своим другом и подлинным патриотом России, отметив, что в нем сочетаются творческое начало и сильная гражданская позиция.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР и лауреат премии «Оскар». Родился 21 октября 1945 года в Москве в семье поэта Сергея Михалкова и писательницы Наталии Кончаловской. После начала актерской карьеры поступил во ВГИК, где затем перешел на режиссерский факультет. Актерскую известность ему принесли фильмы «Я шагаю по Москве», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс».

Режиссерский дебют Михалкова состоялся в 1974 году фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих». Среди наиболее значимых его картин — «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Урга — территория любви», «Сибирский цирюльник». Мировое признание режиссер получил благодаря фильму «Утомленные солнцем», который был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля и премии «Оскар» за лучший иностранный фильм.

Михалков назвал «Анору» слабым фильмом и похвалил американское кино
Общество
Никита Михалков

В августе Михалков рассказал о звонке Путина во время обеда с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он рассказал, что попросил у российского президента разрешения передать трубку Алиеву и получил согласие.

По словам режиссера, он встречался с азербайджанским лидером «много лет назад» в ходе визита в Баку.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Никита Михалков Вино кинорежиссер юбилей
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
Материалы по теме
Михалков заявил о попытках спекулировать на теме военной операции в кино
Политика
Михалков назвал «Анору» слабым фильмом и похвалил американское кино
Общество
Михалков заявил, что Михаил Ефремов будет работать в его театре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское Спорт, 17:40
В Москве в доме с «Елисеевским» выставили на торги 12-комнатную квартиру Недвижимость, 17:37
Как получить токены на кошелек без регистрации на криптобирже Крипто, 17:36
Лавров и Рубио провели телефонный разговор Политика, 17:33
Насколько ты среднестатистический россиянин. Тест Общество, 17:30
Ozon назвал вероятную дату начала торгов акциями на Мосбирже Инвестиции, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Bloomberg описал, как Европа укрепляет цепочку поставок ядерного топлива Бизнес, 17:29
Месси поддержал сборную Аргентины после проигрыша в финале молодежного ЧМ Спорт, 17:27
Сикорский заявил, что Польша и Британия готовятся «сдерживать Россию» Политика, 17:25
Прокуратура Польши не стала обжаловать отказ в выдаче украинца Германии Политика, 17:22
Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио Политика, 17:21
Умер заслуженный журналист России Михаил Бахарев Общество, 17:19
Москвичей предупредили о самом холодном дне недели во вторник Город, 17:13