Путин вспомнил, как его облили вином на юбилее Михалкова

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

На одном из юбилеев кинорежиссера Никиты Михалкова, который посетил российский президент Владимир Путин, один из друзей именинника облил главу государства красным вином. Об этом президент рассказал в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия».

«Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», — заметил Путин.

Президент добавил, что в итоге этот человек свое слово не сдержал и продолжает употреблять алкоголь, но «в рамках разумного». Имя облившего его вином Путин не назвал.

21 октября Никита Михалков отметит юбилей, режиссеру исполнится 80 лет.

Кроме того, глава государства назвал Михалкова своим другом и подлинным патриотом России, отметив, что в нем сочетаются творческое начало и сильная гражданская позиция.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, народный артист РСФСР и лауреат премии «Оскар». Родился 21 октября 1945 года в Москве в семье поэта Сергея Михалкова и писательницы Наталии Кончаловской. После начала актерской карьеры поступил во ВГИК, где затем перешел на режиссерский факультет. Актерскую известность ему принесли фильмы «Я шагаю по Москве», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс».

Режиссерский дебют Михалкова состоялся в 1974 году фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих». Среди наиболее значимых его картин — «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Урга — территория любви», «Сибирский цирюльник». Мировое признание режиссер получил благодаря фильму «Утомленные солнцем», который был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля и премии «Оскар» за лучший иностранный фильм.

В августе Михалков рассказал о звонке Путина во время обеда с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он рассказал, что попросил у российского президента разрешения передать трубку Алиеву и получил согласие.

По словам режиссера, он встречался с азербайджанским лидером «много лет назад» в ходе визита в Баку.