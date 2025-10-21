Путин наградил Михалкова высшей государственной наградой России

Михалков получил орден Андрея Первозванного в свой юбилей, ему исполнилось 80 лет

Никита Михалков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова орденом Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России. Указ появился на портале публикации правовых актов.

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», — говорится в документе.

Награду Никита Михалков получил в свой день рождения — он родился 21 октября 1945 года. В этот день патриарх Московский и Всея Руси Кирилл также вручил режиссеру церковный орден Славы и Чести I степени за «сохранение традиционных ценностей».

В фильме «Никита Михалков» президент России рассказал, как на одном из юбилеев кинорежиссера один из друзей именинника облил Путина красным вином. Глава государства также назвал Михалкова своим другом и подлинным патриотом России, отметив, что в нем сочетаются творческое начало и сильная гражданская позиция.

Михалкову 21 октября исполнилось 80 лет. За свою карьеру он снял более 30 фильмов. Его режиссерский дебют состоялся в 1974 году фильмом «Свой среди чужих, чужой среди своих». Среди наиболее значимых его картин — «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Урга — территория любви», «Сибирский цирюльник». Мировое признание режиссер получил благодаря фильму «Утомленные солнцем», который был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля и премии «Оскар» за лучший иностранный фильм.