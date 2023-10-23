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В Испании раскрыли схему по торговле золотыми артефактами с Украины

В Испании изъяли украденные на Украине исторические ценности на €60 млн
Украшения, имеющие большую культурную ценность, вывезли с Украины контрабандой в 2016 году. По делу задержаны пять человек, включая украинского священника, который занимался продажей похищенных ценностей, сообщила полиция Испании

В Испании раскрыли схему по торговле золотыми артефактами с Украины
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В Испании задержали пять человек по делу о незаконном обороте культурных ценностей, вывезенных с территории Украины. Речь идет об 11 золотых украшениях на €60 млн, которые представляют большую историческую и материальную ценность, говорится в сообщении национальной полиции Испании. Видео с драгоценностями ведомство опубликовало на своей странице в X (бывший Twitter).

Украшения были изъяты в Мадриде, куда их незаконно вывезли с Украины и должны были продать. В расследовании хищения культурных ценностей участвовали Министерства внутренних дел Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра.

Испанское следствие отмечает, что обнаружить украшения удалось, когда оперативники вышли на проживающего в Мадриде священника, гражданина Украины, который продавал их. Указанные предметы не могли поступать в продажу обычным законным способом, в том числе путем размещения на аукционах, отмечается в сообщении.

Чтобы скрыть происхождение украшений, к ним прилагались документы на украинском, английском и испанском языках, якобы подтверждающие, что они принадлежат Украинской православной церкви (УПЦ). Участники группы, по версии следствия, передавали вывезенные украшения ключевому фигуранту дела для последующей реализации.

Впервые выйти на след подозреваемых удалось в 2021 году, когда было обнаружено первое украшение — золотой пояс с бараньими головами, который хранился в сейфе. Пояс был продан священником напрямую мадридскому предпринимателю. После этого следствие установило, что подозреваемые располагают и другими ценностями со схожими характеристиками, указывает полиция.

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Reuters со ссылкой на полицию Испании сообщает, что по делу арестованы трое граждан Испании и двое граждан Украины. Изъятые экспонаты относятся к греко-скифскому периоду между IV и VII до нашей эры. Они выставлялись в киевском музее (в каком, не уточняется) и были вывезены контрабандой с Украины в 2016 году.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
украшения культурные ценности контрабанда Украина Испания
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