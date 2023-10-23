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В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства

ФСБ в Мордовии завела дело против сторонников создания эрзянского государства
ФСБ возбудила дело об организации экстремистского сообщества на сторонников создания независимого эрзянского государства, сообщили в спецслужбе. У фигурантов дела провели обыски, были изъяты средства связи и электронные носители
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Уголовное дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК) возбудили в Мордовии на сторонников создания независимого эрзянского государства и его выхода из состава России. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

«Установлено, что в 2020 году соучредитель движения «Свободный Идель-Урал» (признана нежелательной в России) Александр Болькин совместно с лицами из числа граждан Украины, США и России образовали общественный институт национальных представительных органов эрзянского народа «Кирдийюр». Члены сообщества осуждали национальную политику России и стремились к созданию независимого эрзянского государства «Эрзянь Мастор» путем выхода из состава Российской Федерации», — говорится в сообщении.

ФСБ возбудила уголовное дело и провела обыски по местам регистрации и жительства фигурантов в Мордовии и других регионах страны. «[Были] изъяты средства связи, электронные и бумажные носители информации», — уточнили в спецслужбе.

Эрзяне (эрзя) — этническая группа мордвы, проживают в основном на востоке Мордовии. Численность эрзян, согласно переписи 2021 года по субъектам России, составляет около 50 тыс. человек.

«Свободный Идель-Урал» («Громадська органiзацiя «Вiльний Iдель-Урал») была включена в список нежелательных 18 февраля 2022 года. Генпрокуратура объясняла, что «деятельность этой украинской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации». Там отмечали, что организация позиционирует себя как «гражданское движение народов Поволжья», представляющее эрзян, мокшан, чувашей, мари, татар, удмуртов и башкир.

В начале сентября Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность фонда «Свободная Бурятия» (признан иноагентом). В ведомстве заявили, что руководители фонда живут в США, Чехии, Польше и Великобритании и «под видом «просветительской» деятельности предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики». Помимо того, фонд оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на военную службу и участвует в составлении санкционных списков, добавили в прокуратуре.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Мордовия ФСБ экстремистская организация уголовное дело
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