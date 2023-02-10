ФСБ задержала в Мордовии планировавшего массовый расстрел мужчину

Мужчина хранил оружие и дневник с описанием убийства в местах массового скопления людей. Его отправили на лечение и лишили лицензии на хранение и ношение оружия

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Мордовии задержали и отправили в психиатрическую больницу местного жителя, который планировал устроить стрельбу по людям, сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ, передает «РИА Новости».

Как указывает спецслужба, на странице мужчины обнаружили материалы «колумбайновской» тематики (движение «Колумбайн» признано в России террористическим и запрещено), а у него самого — огнестрельное оружие, в том числе карабин «Сайга» и травматический пистолет, а также дневники, в которых описаны совершения убийств в местах массового скопления людей и собственное самоубийство.

Во время беседы с оперативниками мужчина рассказал, что сталкивается с частыми приступами агрессии, ненависти к себе и окружающим, заявили в управлении ФСБ. По инициативе спецслужбы он помещен в психиатрический стационар, а по итогам оценки психического состояния его лишили лицензии на ношение и хранение оружия, указано в сообщении.

В феврале прошлого года Верховный суд по иску Генеральной прокуратуры признал террористическим и запретил на территории России движение «Колумбайн». Прокуратура поясняла, что организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей».

Статья 205.5 УК предусматривает наказание за участие в деятельности организации, которая признана террористической, в виде лишения свободы сроком до 20 лет, за организацию такой деятельности — вплоть до пожизненного заключения.