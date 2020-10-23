РЖД отменит или сократит более 50 поездов на фоне ситуации с COVID-19

Из-за падения спроса РЖД готовится отменить или сократить частоту движения более 50 пассажирских поездов. Деньги за уже купленные билеты пообещали вернуть

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) разрабатывает варианты сокращения количества поездов дальнего следования из-за снижения спроса на поездки. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. Корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом», — заявили в компании.

Отмены и ограничения в движении поездов предприняты для «приведения размеров движения в соответствие с фактическим спросом».

При этом в компании заверили, что деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.