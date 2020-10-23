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Общество ,  
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РЖД отменит или сократит более 50 поездов на фоне ситуации с COVID-19

Из-за падения спроса РЖД готовится отменить или сократить частоту движения более 50 пассажирских поездов. Деньги за уже купленные билеты пообещали вернуть
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) разрабатывает варианты сокращения количества поездов дальнего следования из-за снижения спроса на поездки. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. Корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом», — заявили в компании.

Отмены и ограничения в движении поездов предприняты для «приведения размеров движения в соответствие с фактическим спросом».

При этом в компании заверили, что деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.

РЖД вернули 80% отмененных из-за коронавируса поездов
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Весной, во время жестких карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса, компания неоднократно объявляла об отмене поездов. Так 7 апреля РЖД из-за падения спроса объявили об отмене более 50 поездов в России, в том числе нескольких «Сапсанов».

27 августа генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что в РЖД возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, которые ранее были отменены из-за пандемии коронавируса.

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При этом он уточнил, что пока рано говорить о возвращении движения поездов к доковидному уровню. Однако Белозеров добавил, что компания не только возобновляет старые маршруты, но и запускает новые.



 

Авторы
Владислав Гордеев, Мария Кокорева
РЖД пассажирские перевозки отмена
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