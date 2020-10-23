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Пандемия коронавируса ,  
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Японские ученые изучили связь между коронавирусом и выпадением волос

Пациенты, переболевшие COVID-19, через несколько месяцев после выздоровления стали жаловаться на выпадение волос. Специалисты предполагают, что это может быть последствием не самого вируса, а стресса из-за длительного лечения
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ученые из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 выпадение волос, сообщает телеканал NHK.

Специалисты опросили пациентов, которых выписали из больницы после лечения коронавируса в период с февраля по июнь 2020 года. В исследовании приняли участие 63 человека, средний возраст которых составил 48 лет. Согласно опросу, спустя примерно четыре месяца после выписки 11% переболевших респондентов жаловались на одышку, 10% — на недомогание и нарушение обоняния, 6% — на кашель, еще 2% — на нарушение вкусовых ощущений.

Дополнительные обследования, проведенные через два месяца, показали, что около четверти всех пациентов, принявших участие в исследовании (девять мужчин и пять женщин), страдают от алопеции — выпадения волос. Пятеро из них вылечились за 2,5 месяца.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Как отмечает NHK, алопеция проявлялась и у тех, кто вылечился от Эболы и лихорадки денге. Один из авторов исследования Синъитиро Мориока предположил, что к выпадению волос мог привести стресс из-за длительного лечения от COVID-19.

Ученые еще летом обратили внимание на жалобы переболевших коронавирусом, которые столкнулись с этим осложнением. В июле опрос, проведенный специалистом медицинского факультета Университета Индианы Натали Ламберт и организацией Survivor Corps, показал, что о выпадении волос сообщили 423 человека из 1567.

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По мнению американских врачей, пациенты, которые лечатся от COVID-19, теряют волосы не из-за самого вируса, который вызывает заболевание, а из-за стресса, связанного с борьбой с ним, отмечает New York Times. Дерматолог Эмма Гутман-Ясски, профессор в Школе медицины Маунт Синай в Нью-Йорке, заявила изданию, что лечила от выпадения волос многих медицинских работников. «У некоторых из них был COVID-19, но не у всех, — сказала она. — Это стрессовая ситуация».

В середине октября о том, что некоторые переболевшие коронавирусом пациенты жалуются на выпадение волос, сообщили специалисты Национального института здравоохранения Великобритании. Среди других последствий заболевания они назвали многомесячное состояние «мозгового тумана», крайнее истощение и невозможность ощущать вкус или запах.

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Источник: JHU
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Автор
Наталия Анисимова
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