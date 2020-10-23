Японские ученые изучили связь между коронавирусом и выпадением волос

Пациенты, переболевшие COVID-19, через несколько месяцев после выздоровления стали жаловаться на выпадение волос. Специалисты предполагают, что это может быть последствием не самого вируса, а стресса из-за длительного лечения

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Ученые из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 выпадение волос, сообщает телеканал NHK.

Специалисты опросили пациентов, которых выписали из больницы после лечения коронавируса в период с февраля по июнь 2020 года. В исследовании приняли участие 63 человека, средний возраст которых составил 48 лет. Согласно опросу, спустя примерно четыре месяца после выписки 11% переболевших респондентов жаловались на одышку, 10% — на недомогание и нарушение обоняния, 6% — на кашель, еще 2% — на нарушение вкусовых ощущений.

Дополнительные обследования, проведенные через два месяца, показали, что около четверти всех пациентов, принявших участие в исследовании (девять мужчин и пять женщин), страдают от алопеции — выпадения волос. Пятеро из них вылечились за 2,5 месяца.

Как отмечает NHK, алопеция проявлялась и у тех, кто вылечился от Эболы и лихорадки денге. Один из авторов исследования Синъитиро Мориока предположил, что к выпадению волос мог привести стресс из-за длительного лечения от COVID-19.