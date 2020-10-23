Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 октября

Рекордная заболеваемость в Москве и Петербурге, комендантский час в Словакии, японские ученые увидели связь между коронавирусом и облысением — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,48 млн человек (плюс 17,3 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 25,5 тыс. человек (плюс 283 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.