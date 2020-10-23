Пандемия коронавируса , 23 окт, 12:25
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 октября
Рекордная заболеваемость в Москве и Петербурге, комендантский час в Словакии, японские ученые увидели связь между коронавирусом и облысением — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,48 млн человек (плюс 17,3 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 25,5 тыс. человек (плюс 283 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.