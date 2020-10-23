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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 октября

Рекордная заболеваемость в Москве и Петербурге, комендантский час в Словакии, японские ученые увидели связь между коронавирусом и облысением — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,48 млн человек (плюс 17,3 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 25,5 тыс. человек (плюс 283 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

  • В Москве и Петербурге фиксируется рекордная заболеваемость. В Москве за последние сутки выявили 5478 новых случаев — максимум с 11 мая. В Петербурге установлен рекорд по заболеваемости с начала эпидемии — 710 человек.
  • Президент Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости закрывать предприятия и возвращаться к ограничениям, которые были введены весной.
  • МИД рекомендовал россиянам воздержаться от зарубежных поездок на фоне роста числа заболевших коронавирусом.
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  • В Екатеринбурге проверяют информацию о массовом увольнении сотрудников Центральной городской клинической больницы № 1, где оказывают помощь зараженным коронавирусом.
  • Эксперты и власти разошлись в оценке эффективности информирования населения о коронавирусе. В правительстве считают, что портал «Стопкоронавирус.рф» справился. Эксперты РАНХиГС и ВШЭ, однако, полагают, что его данные не полностью отражают ситуацию. Например, там нет информации, сколько россиян застряли за рубежом, какая доля медицинских коек остается свободной, сколько мест заняли больные и сколько госпиталей развернуто.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • Предположение, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян. По его словам, по последним данным, пожилые люди чаще заражают детей, чем наоборот. Вирусологи предупреждают, что это все равно не отменяет необходимость их взаимной изоляции.

Video

  • Антибиотики не предотвращают заражение коронавирусом, их нельзя использовать для профилактики инфекции, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Он напомнил, что любые антибиотики не действуют на вирусы, в том числе на коронавирус. Эксперт добавил, что антибиотики также не работают для «профилактики возможных бактериальных осложнений» при коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 41,1 млн человек, из них более 1,12 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 41,39 млн человек, в том числе 1,13 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,35 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,7 млн), на третьем — Бразилия (5,29 млн), на четвертом — Россия. Далее с результатом более 1 млн заражений следуют Аргентина, Испания и Франция.

  • ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. За последние 24 часа коронавирус в мире подтвердили у более 423 тыс. человек. Больше всего случаев заражения выявили в США и Индии.
  • В Словакии с 24 октября вводят комендантский час. С 1 октября там действует режим чрезвычайной ситуации. С пятницы, 23 октября, в стране начнется всеобщее тестирование населения на наличие COVID-19.
  • Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применять антивирусный препарат ремдесивир (торговое название Veklury) для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • Ученые из японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 выпадение волос.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл
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