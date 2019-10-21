Эксперты назвали страны с лучшими пенсионными системами

Тройку лидеров, согласно выводам составителей Melbourne Mercer Global Pensions Index, составляют Нидерланды, Дания и Австралия. Россия в рейтинг не вошла

Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили 11-е издание рейтинга пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).

Авторы исследования изучили и ранжировали пенсионные системы 37 различных стран (в 2009 году в первом издании рейтинга стран было только 11), в которых проживает около 63% жителей мира. Россия в число изученных при составлении MMGPI стран не вошла.

Пенсионные системы вошедших в MMGPI-2019 стран эксперты разделили на четыре основные группы — от А (первоклассная и надежная, приносит хорошие выгоды, устойчива, высокий уровень целостности) до D (система имеет серьезные недостатки, которые необходимо устранить).

В первую группу составители MMGPI включили только две страны — Нидерланды и Данию, получившие более 80 баллов — 81 и 80,3 соответственно. Несколько отстала от них Австралия, которая с показателем 75,3 балла стала единственным представителем в подгруппе B+.

В группу B вошли десять стран, пенсионные системы которых, по мнению составителей рейтинга, надежны и имеют множество хороших функций, однако в них в отличие от группы A еще достаточно резервов для совершенствования. К странам с такими пенсионными системами в MMGPI-2019 отнесены Финляндия (73,6 балла), Швеция (72,3), Норвегия (71,2), Сингапур (70,8), Новая Зеландия (70,1), Канада (69,2), Чили (68,7), Ирландия (67,3), Швейцария (66,7) и Германия (66,1).