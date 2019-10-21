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Эксперты назвали страны с лучшими пенсионными системами
Тройку лидеров, согласно выводам составителей Melbourne Mercer Global Pensions Index, составляют Нидерланды, Дания и Австралия. Россия в рейтинг не вошла

Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили 11-е издание рейтинга пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).

Авторы исследования изучили и ранжировали пенсионные системы 37 различных стран (в 2009 году в первом издании рейтинга стран было только 11), в которых проживает около 63% жителей мира. Россия в число изученных при составлении MMGPI стран не вошла.

Пенсионные системы вошедших в MMGPI-2019 стран эксперты разделили на четыре основные группы — от А (первоклассная и надежная, приносит хорошие выгоды, устойчива, высокий уровень целостности) до D (система имеет серьезные недостатки, которые необходимо устранить).

В первую группу составители MMGPI включили только две страны — Нидерланды и Данию, получившие более 80 баллов — 81 и 80,3 соответственно. Несколько отстала от них Австралия, которая с показателем 75,3 балла стала единственным представителем в подгруппе B+.

В группу B вошли десять стран, пенсионные системы которых, по мнению составителей рейтинга, надежны и имеют множество хороших функций, однако в них в отличие от группы A еще достаточно резервов для совершенствования. К странам с такими пенсионными системами в MMGPI-2019 отнесены Финляндия (73,6 балла), Швеция (72,3), Норвегия (71,2), Сингапур (70,8), Новая Зеландия (70,1), Канада (69,2), Чили (68,7), Ирландия (67,3), Швейцария (66,7) и Германия (66,1).

В подгруппу C+, представители которой набрали 60–65 баллов, вошли пять стран: Великобритания, США, Малайзия, Франция, а также Гонконг. Несколько уступают им страны группы С — Перу, Колумбия, Польша, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Австрия, ЮАР, Италия и Индонезия. Составители MMGPI отмечают, что пенсионные системы этих стран имеют ряд позитивных особенностей, однако им также присущи серьезные недостатки, без устранения которых устойчивость и эффективность пенсионных систем могут оказаться под угрозой.

В группу D вошли страны, чьи пенсионные системы, по мнению экспертов, имеют слишком много недостатков, чтобы их эффективность и устойчивость не вызывали сомнений. Это Южная Корея, Китай, Япония, Индия, Мексика, Филиппины, Турция, Аргентина и Таиланд. Формально в рейтинге присутствует еще и группа E, предназначенная для стран, где пенсионная система находится в зачаточном состоянии либо вовсе отсутствует. Однако в нынешнем году в эту группу составители не включили ни одной страны.

При сопоставлении пенсионных систем разных стран эксперты учитывали более 40 различных показателей, разделенных на три подындекса («Адекватность», «Устойчивость» и «Целостность»). При этом наибольший вес при расчете общего рейтинга имеют показатели адекватности, такие как размер минимальной пенсии в проценте от средней зарплаты пенсионера перед уходом на заслуженный отдых, выгодность вложений в добровольные пенсионные планы по сравнению с депозитами и так далее.

По словам старшего партнера Mercer Дэвида Нокса, пенсионные системы во всем мира сейчас находятся под большим, чем когда-либо ранее, давлением. Важнейшим фактором Нокс называет старение населения целого ряда наиболее развитых стран. Дополнительные проблемы создают снижение темпов экономического роста, уменьшающее доходы пенсионных фондов, отсутствие в ряде стран легкого доступа к пенсионным планам для неформально занятых и так далее.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Нидерланды, Дания, Австралия, пенсионная система
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