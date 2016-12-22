Аксенов рассказал о желании 22 семей перевести детей из колледжа в Керчи

В корпусах подвергшегося нападению керченского колледжа, которые не пострадали при атаке, начались занятия. Однако не все учащиеся хотят туда возвращаться — 22 семьи попросили перевести своих детей в другое учебное заведение

Сергей Аксенов (в центре) и Татьяна Москалькова (вторая справа) (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о желании 22 семей учащихся Керченского политехнического колледжа перевести детей на учебу в другое место. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в Facebook.

В корпусах, которые не пострадали во время состоявшейся 17 октября атаки, занятия, по словам Аксенова, начались 23 октября. «В этой связи благодарю преподавательский состав, который, несмотря на боль утраты, смог мобилизовать учеников и выражает намерение продолжить учебу», — отметил глава Крыма.

В то же время Аксенов рассказал, что 22 семьи после атаки изъявили желание перевести своих детей в другое учебное заведение. Сколько именно студентов могут из-за этого покинуть Керченский политехнический колледж, глава Крыма не уточнил, заметив, тем не менее, что «всем будет оказана индивидуальная помощь» и «никто никого заставлять не будет».

«Идем навстречу каждому без исключения», — подчеркнул Аксенов.

Корпус, в котором произошло нападение, по словам Аксенова, будет реконструирован. «Уже к концу этой недели состоится родительское собрание, после чего все планы по ремонту будут доведены до людей», — сообщил глава Крыма, заметив, что визуальный обзор здания показал, что несущие конструкции не пострадали. Работы начнутся после окончания следственных действий, которые будут продолжаться до конца недели.​​

Нападение на колледж в Керчи произошло 17 октября. В учебное учреждение, как выяснили позже в Следственном комитете (СК), пришел 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. В столовой на первом этаже здания он взорвал самодельную бомбу, а затем, вооружившись помповым ружьем, юноша начал расстреливать находившихся в колледже людей. В результате происшествия погибли 20 человек, сам Росляков покончил с собой. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).