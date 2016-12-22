Власти для решения о месте акции осмотрят площадку у Соловецкого камня

Представители мэрии встретятся с организаторами акции «Возвращение имен» у Соловецкого камня, чтобы оценить возможность проведения там памятного мероприятия. Ранее проводить акцию на Лубянке запретили из-за строительных работ

Участники акции памяти жертв политических репрессий в 2017 году (Фото: Emile Alain Ducke / DPA / ТАСС)

В понедельник, 22 октября, в сквере у Соловецкого камня состоится встреча представителей московской мэрии и организаторов акции «Возвращение имен». Стороны планируют оценить возможность проведения там ежегодной акции памяти жертв репрессий. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Елена Романова. Соответствующее сообщение также появилось на официальной странице в Facebook правозащитной организации «Международный мемориал», которая организовывает мероприятие.

Накануне столичные власти запретили «Мемориалу» проводить акцию памяти на ее традиционном месте из-за того, что в сквере ведутся «угрожающие безопасности жизнедеятельности» ремонтно-строительные работы.

Теперь же, чтобы вынести итоговое решение о месте проведения акции, в мэрии, по словам Романовой, готовы оценить площадку у Соловецкого камня еще раз. «В понедельник мы соберемся с организаторами акции на месте [у Соловецкого камня] и вместе посмотрим ситуацию, чтобы спокойно принять окончательное решение», — отметила она, добавив, что представители городского правительства «оценят реальные возможности строителей и площадки, где идут работы по обустройству».

«Посмотрим, есть ли возможность их приостановить и оборудовать площадку под посещение людей», — добавила Романова, подчеркнув, что сейчас, по мнению столичных властей, проводить массовое мероприятие на Лубянке невозможно, так как площадка для этого непригодна. «Если организаторы будут настаивать именно на этом месте, будем стараться решить эту проблему», — заметила собеседница РБК, подчеркнув,​ однако, что в любом случае вопросы безопасности людей для московской мэрии «в приоритете».

Накануне власти в связи со сложившейся ситуацией предложили организаторам перенести акцию памяти жертв репрессий с площадки у Соловецкого камня к памятнику «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. Однако на следующий день учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер в беседе с «МБХ медиа» сообщила, что вопрос о проведении мероприятия на Лубянке согласован. «Понимая важность значения проведения акции «Возвращение имен», мэрия обеспечит проход гражданин к Соловецкому камню, и акция пройдет на том же месте», — сказала она. Мероприятие должно состояться 29 октября.

Акция проводится в Москве ежегодно с 2007 года. Ее участники зачитывают списки погибших в результате политических репрессий, ставят свечки и возлагают цветы у Соловецкого камня на Лубянской площади.