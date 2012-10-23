Пьяная студентка выбросилась из окна после спиритического сеанса. Инцидент произошел в городе Минусинске Красноярского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

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16-летняя студентка Минусинского сельскохозяйственного техникума выбросилась из окна комнаты общежития, расположенной на пятом этаже, накануне, 22 октября, вечером. Находившаяся в нетрезвом состоянии девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Свидетели ЧП вызвали полицию. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в комнату, где ранее находилась девушка. Они обнаружили в помещении пустые бутылки из-под пива и вина.

"На полу лежали предметы для проведения спиритического сеанса: тетрадь с описанием процедуры вызова сатаны, рисунок в виде пятиконечной звезды, обведенной кругом, в центре которого лежал нож. Также следователи обнаружили дневник, в котором девушка оставила прощальную запись", - рассказали в СК.

По факту данного инцидента региональное управление СК начало проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.