По делу о поджоге вертолета в Москве арестовали пятерых человек
Дорогомиловский суд Москвы арестовал пятерых обвиняемых в поджоге вертолета на аэродроме Остафьево на юго-западе столицы.
Фигуранты дела — Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Анастасия Молчалина и Роман Яковец. Им вменили статью о теракте, совершенном организованный группой и приведшем к ущербу имущества (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК) и отправили под арест до 27 июля.
Как заявили в пресс-службе московских судов, Хамидулина завербовали украинские спецслужбы, после чего он организовал преступную группу: «через сеть интернет вовлек граждан России в осуществление плана, за денежное вознаграждение». Пятеро фигурантов приехали на аэродром и «в зависимости роли, отведенной каждому, совершили поджог воздушного судна». Вертолет был уничтожен огнем.
Поджог произошел в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная», где находился зачехленный вертолет, рассказывали источники РБК. Он принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр». По данным телеграм-канала Baza, речь о вертолете Ка-32.
О задержании предполагаемых поджигателей Baza сообщила накануне. По данным канала, они приехали в Москву из Новосибирской и Ростовской областей и Норильска, им от 19 до 22 лет.
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