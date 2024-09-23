ТАСС узнал диагноз задержанного за разгром могилы Маслякова

Молодой человек, разгромивший могилу телеведущего на Новодевичьем кладбище в Москве, с детства страдает аутизмом, он инвалид первой группы. Сейчас его поместили в психбольницу

Психиатрическая больница № 1 им. Алексеева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Задержанный за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве с детства страдает аутизмом, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом первой группы с детства с диагнозом «аутизм», — сказал собеседник агентства.

По его словам, молодого человека госпитализировали в психиатрическую больницу № 1 им. Алексеева.

В столичном департаменте здравоохранения не стали комментировать РБК эту информацию.

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он вел КВН с 1964 года, но после того как во второй раз заболел коронавирусом в 2022 году, перестал вести телепередачу. «Комсомольская правда» сообщила, что в последние дни жизни Масляков находился в отделении паллиативной помощи. Его похоронили 11 сентября.

Могила Маслякова была разгромлена вечером 22 сентября, из нее вырвали крест, разбросали цветы и переместили фотографии. В тот же день предполагаемого вандала задержали. По данным телеграм-канала Mash, им оказался 19-летний Кирилл К. Shot писал, что задержанный страдает психическим расстройством и тяжело воспринял смерть ведущего. В момент задержания молодой человек не мог нормально говорить и «странно себя вел».

ТАСС сообщал, что против него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ч. 1 ст. 244 УК), максимальное наказание по ней — три месяца ареста.