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Общество ,  
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МВД сообщило о задержании юноши, разгромившего могилу Маслякова

МВД: разгромивший могилу Маслякова юноша задержан
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полиция задержала молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РБК в пресс-службе Управления МВД по городу.

«Поступило сообщение о том, что на территории некрополя молодой человек нарушает общественный порядок. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Задержан молодой человек, житель столицы, 2004 года рождения», — говорится в сообщении.

Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства, отметили в пресс-службе.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

О произошедшем стало известно вечером 22 сентября. Молодой человек в синей толстовке разгромил могилу Маслякова, вырвал из нее крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Семья телеведущего и администрация кладбища подали заявление в полицию.

В пресс-службе КВН уточнили, что крест на могиле уже восстановили, также были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на кладбище.

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По данным Mash, вандалом оказался 19-летний Кирилл К., он был в сильном наркотическом опьянении. SHOT писал, что задержанный страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть телеведущего. Охране кладбища удалось своими силами скрутить его, после чего молодого человека передали полиции.

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Александр Масляков Новодевичье кладбище новости МВД задержание
Александр Масляков фото

Александр Масляков

телеведущий
24 ноября 1941 года
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