МВД сообщило о задержании юноши, разгромившего могилу Маслякова
Полиция задержала молодого человека, который разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РБК в пресс-службе Управления МВД по городу.
«Поступило сообщение о том, что на территории некрополя молодой человек нарушает общественный порядок. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Задержан молодой человек, житель столицы, 2004 года рождения», — говорится в сообщении.
Его доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства, отметили в пресс-службе.
О произошедшем стало известно вечером 22 сентября. Молодой человек в синей толстовке разгромил могилу Маслякова, вырвал из нее крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Семья телеведущего и администрация кладбища подали заявление в полицию.
В пресс-службе КВН уточнили, что крест на могиле уже восстановили, также были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на кладбище.
По данным Mash, вандалом оказался 19-летний Кирилл К., он был в сильном наркотическом опьянении. SHOT писал, что задержанный страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть телеведущего. Охране кладбища удалось своими силами скрутить его, после чего молодого человека передали полиции.
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