Дарья Донцова сообщила об отравлении двух ее собак
Писательница Дарья Донцова в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), рассказала, что ее собак отравили.
По словам автора детективов, 25 августа она получила «злобное сообщение», в котором говорилось: «Сдохнут все твои сраные собаки».
«26 августа заболели дворянин Финн и шестилетняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву», — написала Донцова.
На следующий день Мулечка умерла, а Финна до сих пор лечат, рассказала она. «Сейчас нужные люди занимаются поиском отравителя», — добавила писательница.
Донцова сказала, что установила дома камеры и что больше не будет показывать в соцсетях своих животных и родных.
Писательница живет вместе с собаками и двумя кошками в загородном доме под Москвой, который называет «владением мопсов», сообщало «РИА Новости» летом 2022 года. В марте 2023 года ее муж, Александр Донцов, умер на 74-м году жизни. В интервью агентству, отвечая на вопрос, почему она любит именно мопсов, автор поясняла: «Это как чувство к мужчине — разве можно сказать, за что мы любим?» «Когда я увидела первого мопса около 30 лет назад, поняла с первого взгляда: вот моя собака», — рассказывала Донцова.
Донцова несколько лет подряд занимала первую строчку рейтинга самых издаваемых в России авторов. В этом году список вновь возглавила писательница Анна Джейн.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов