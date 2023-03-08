Умер муж Дарьи Донцовой

Александр Донцов — профессор факультета психологии МГУ, академик Российской академии образования (РАО) и муж писательницы Дарьи Донцовой, умер на 74-м году жизни. Об этом в телеграм-канале сообщила ее бренд-менеджер Анна Павлиева.

«8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН. О месте и дате отпевания будет сообщено позднее», — написала она.

Александр Донцов родился 15 октября 1949 года во Львове. В 1967 году он поступил на факультет психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, который окончил спустя пять лет. После окончания аспирантуры он получил степень кандидата, а позже — доктора психологических наук.

Работать на факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Донцов начал в 1975 году. В 1989 он стал профессором и заведующим кафедрой социальной психологии своего факультета, а в 2000 году - деканом факультета психологии.

В 2006 году он передал обе должности, но продолжил работать на кафедре. В 2002 году Донцову присвоили звание почетного профессора МГУ.

Донцов исследовал социальную психологию малых групп и коллективов, психологию межличностных отношений, массового сознания и социальную психологию личности.

Муж Дарьи Донцовой был членом-корреспондентом РАО. Его избрали на этот пост в 1992 году. Спустя три года Донцов стал академиком.