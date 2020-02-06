Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Стивен Кинг (Фото: Nancy Kaszerman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов. Это следует из данных Российской книжной палаты за 2019 год, опубликованных на ее сайте.

В прошлом году в России опубликовали 163 издания произведений Кинга, а общий тираж достиг более 1,1 млн экземпляров. В 2017 и 2018 году американский писатель оказывался на второй строчке.

Российская писательница Дарья Донцова, которая с 2012 года занимала первую строчку рейтинга, оказалась на втором месте. В 2019 году напечатали 68 изданий россиянки, тираж которых составил 776 тыс. экземпляров.

В декабре 2019 года Стивен Кинг занял пятое место среди самых высокооплачиваемых писателей в мире по версии журнала Forbes. За прошлый год он заработал $17 млн, хотя в 2018 году он получил $27 млн за экранизацию книги «Оно». По данным издания, причиной стала относительная неудача фильма «Доктор Сон», которая получила в прокате $71 млн.