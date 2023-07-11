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Опрос выявил, представители каких профессий перерабатывают больше всех

SuperJob: среди россиян больше всех перерабатывают маркетологи, учителя и врачи

Больше половины россиян (56%) систематически перерабатывают и тратят на это на 31% больше нормы рабочего времени в месяц, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). Только одному из трех россиян (33%) не приходится работать сверх графика.

Опрос проводился с 1 по 10 июля 2023 года. В нем приняли участие 3 тыс. трудоустроенных жителей из всех округов России.

Переработки и задержки на работе связаны с уровнем заработка участников опроса. Например, среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. никогда не задерживаются после окончания рабочего дня 39% опрошенных, с зарплатой свыше 80 тыс. руб. — только 29%.

Как показал опрос, больше всех перерабатывают маркетологи (73%), врачи (62%) и педагоги (38%). Реже других перерабатывают менеджеры по продажам (53%) и операторы call-центров (42%).

В прошлом году SuperJob выяснил, что часто работают сверхурочно 54% россиян, а не задерживаются на работе — 35%. Самые длительные переработки оказались у учителей и медсестер — они работали в среднем на 40% дольше. На втором месте были врачи и менеджеры по логистике — их сверхурочные достигали 34% от рабочего времени, на третьем — юристы (33%). Водители трудились на 31% дольше, чем положено, воспитатели — на 29%, администраторы — на 28%. У программистов и системных администраторов переработки составляли в среднем по 18% от нормы рабочего времени.

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Теги
переработка работа Superjob Опрос профессии
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