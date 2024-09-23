Nikkei узнала, как крематории в Японии добывают металлы из праха умерших

На фоне увеличения смертности и роста цен на металлы все больше японских городов, которые управляют местными крематориями, начали продавать металлы из праха умерших, пишет Nikkkei. Выручка властей оценивается в миллионы долларов

Фото: Александр Лыскин / Global Look Press

В десятках японских городов продают драгоценные металлы, полученные из пепла кремированных останков, сообщает Nikkei, проведшая собственное расследование.

Газета напоминает, что большинство из более чем 1,5 млн человек, которые умирают в Японии каждый год, кремируются крематориями, чаще всего принадлежащими местным властям. И хотя семьям обычно передают остатки праха и костей усопших, действующий закон распространяется только на более крупные фрагменты костей, обращение же с оставшимся пеплом по-прежнему остаются юридически неопределенными.

Этот пепел, отмечает Nikkei, часто содержит ценные металлы, такие как золото и палладий из зубных пломб и титан из костных имплантатов.

Согласно древнему японскому ритуалу коцуагэ, когда от тела кремированного остались только пепел и кости, семья собирается вокруг и собирает кости вместе, используя специальные длинные палочки для еды. После того как весь пепел и кости собраны в урну, семья забирает урну домой, где она хранится в доме в течение 49 дней, прежде чем ее поместят в семейную могилу. Последняя обычно состоит из каменного памятника, двух каменных ваз для цветов по обе стороны и небольшого кармана для благовоний.

Июльский опрос, проведенный Nikkei, показал, что из 88 крупных городов 42 (или 48%) продавали материалы из пепла. При этом более 70% из них начали делать это в 2010 финансовом году или позже. Выручка городов от продажи металлов из праха до 2023 финансового года составила 6,49 млрд иен (около $45 млн по текущему курсу). С учетом роста смертности и роста цен на ценные металлы выручка за 2023 финансовый год в 3,4 раза превысила показатель за 2019 финансовый год, отмечает газета.

Только один город Киото заработал 303 млн иен в 2023 финансовом году — больше, чем любой другой японский город. «Мы решили, что будет целесообразно использовать доходы от металлов, извлеченных из пепла, чтобы сделать крематории более удобными, в том числе путем их модернизации», — сообщили Nikkei в городском управлении здравоохранения и социального обеспечения.

Около 97% крематориев Японии находятся в государственном ведении, напоминает издание. Из городов, где продают металлы из пепла, в 45% заявили, что уведомили об этом жителей. Остальные этого не сделали или не смогли ответить на вопрос, пишет Nikkei.

Также газета спросила жителей об их отношении к данной ситуации. В июльском опросе около 30% респондентов заявили, что хотят, чтобы центральное правительство разработало правила продажи металлов из пепла. «Города, если они решат продать [металлы из праха], должны раскрыть доходы и то, на что они используются, чтобы добиться понимания жителей», — сообщила Nikkei доцент факультета современных социальных исследований Университета Нагоя Гакуин (Nagoya Gakuin University) Такако Тамагава.

По данным японского МВД, с октября 2022-го по октябрь 2023 года численность коренного населения Японии (имеющих гражданство страны) сократилась на рекордные 837 тыс. человек. Таким образом, население сокращается со скоростью 2293 человека в день, или почти 100 человек в час.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида еще в январе заявил, что сокращение коренного населения ставит Японию «на грань неспособности поддерживать социальные функции». Bloomberg ранее писал, что растущие расходы на социальное обеспечение увеличили огромный долг Японии, а нехватка молодых людей привела к тому, что многие отрасли промышленности испытывают нехватку рабочей силы.