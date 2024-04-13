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Политика ,  
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Число коренных японцев сократилось на рекордные 837 тыс. за год

Численность коренного населения Японии сократилась на рекордные 837 тыс. за год
Численность населения Японии в октябре составила рекордно низкие 124,3 млн человек, при этом коренное население за год сократилось на 837 тыс., тогда как количество мигрантов выросло почти на 250 тыс.
Фото: Frank Hoermann / Picture alliance / Sven Simon / ТАСС
Фото: Frank Hoermann / Picture alliance / Sven Simon / ТАСС

Численность коренного населения Японии (имеющих гражданство страны) с октября 2022-го по октябрь 2023 года сократилась на рекордные 837 тыс. человек, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные отчета министерства внутренних дел и коммуникаций Японии. Таким образом население сокращается со скоростью 2293 человека в день, или почти 100 человек в час.

В том же отчете говорится, что общая численность населения Японии в октябре составила 124,3 млн человек, что на 595 тыс. меньше, чем в предыдущем году. Разрыв объясняется растущим количеством рабочих-мигрантов, иностранных студентов и иностранцев, постоянно проживающих в Японии, отмечает FT.

Так, в прошлогоднем отчете японских властей отмечалось, что число иностранных граждан, проживающих в Японии, достигло рекордного уровня в 3,2 млн человек. Этот рост был обусловлен расширением визовой программы для квалифицированных рабочих в Японии.

В то же время сокращение коренного населения власти фиксируют уже 13-й год подряд. Однако если в 2016-м население сокращалось примерно на 250 тыс. человек в год, то с каждым годом это количество только увеличивалось.

Как отмечает FT, это в том числе связано со стареющим населением и продолжающимися демографическими проблемами. Так, в настоящее время число людей в возрасте до 15 лет в Японии находится на рекордно низком уровне — 11,4% от общей численности населения, тогда как число людей старше 65 лет — на рекордно высоком уровне в 29,1%. Кроме этого, за 2023 год в стране родилось рекордно низкое количество детей — 758 тыс., что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году.

В Японии люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения
Общество
Фото:Carl Court / Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в январе заявил, что сокращение коренного населения ставит Японию «на грань неспособности поддерживать социальные функции». Bloomberg ранее писал, что растущие расходы на социальное обеспечение увеличили огромный долг Японии, а нехватка молодых людей привела к тому, что многие отрасли промышленности испытывают нехватку рабочей силы.

В последнем прогнозе Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения Японии (IPSS) отмечается, что если в 2020 году среднее домохозяйство в Японии состояло из 2,21 человека, то в 2033 году этот показатель может упасть ниже 2,0, поскольку «проживание в одиночестве все больше становится нормой».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
население рождаемость Япония демография
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