Люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения в Японии

В Японии люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения

Фото: Carl Court / Getty Images

Люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения Японии, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет правительства.

Постоянно низкий уровень рождаемости и высокая продолжительность жизни сделали Японию старейшей страной в мире по доле людей старше 65 лет, которая в этом году достигла рекордных 29,1%, отмечает агентство.

Согласно отчету общая численность населения Японии сократилась примерно на полмиллиона, до 124,4 млн человек. Ожидается, что к 2045 году их число упадет до менее 109 млн.

Как пишет Bloomberg, растущие расходы на социальное обеспечение увеличили огромный долг Японии, а нехватка молодых людей привела к тому, что многие отрасли промышленности испытывают нехватку рабочей силы. Шаги правительства страны по увеличению рождаемости не увенчались успехом. При этом власти не решаются принять большое количество рабочих-мигрантов, чтобы восполнить дефицит, отмечает агентство.

В 2022 году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю наблюдений. Число новорожденных сократилось до 799 728 в 2022 году, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году. При этом за этот же период число смертей выросло на 8,9%, до 1,58 млн человек.