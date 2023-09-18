 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Суд ООН начал слушания по иску против России по конвенции о геноциде Политика, 08:43
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:22
Киев нашел способ нарастить доходы бюджета для боевых действий Финансы, 08:11
Доля корпоративной аренды элитного жилья в Москве сократилась в 4 раза Недвижимость, 08:08
Дело о «проржавевших» водолазных костюмах для Росгвардии дошло до суда Общество, 08:04
Евро ослаб после повышения ставки ЕЦБ. Что будет с курсом дальше Pro, 07:53
В Японии люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения Общество, 07:44
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:38
Эрдоган заявил, что на мирных переговорах по Украине не будет проигравших Политика, 07:29
«Эксмо» подало в ФАС жалобу на плагиат «Букваря» Технологии и медиа, 07:00
При пожаре в аварийном доме на Ямале погибли двое детей Общество, 06:55
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 06:48
Зеленский заявил, что наступление ВСУ продолжится при любой погоде Политика, 06:42
Лидера оппозиции Южной Кореи госпитализировали на 19-й день голодовки Политика, 06:37
Общество ,  
0 

В Японии люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения

Люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения в Японии
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Люди старше 80 лет впервые составили более 10% населения Японии, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет правительства.

Постоянно низкий уровень рождаемости и высокая продолжительность жизни сделали Японию старейшей страной в мире по доле людей старше 65 лет, которая в этом году достигла рекордных 29,1%, отмечает агентство.

Согласно отчету общая численность населения Японии сократилась примерно на полмиллиона, до 124,4 млн человек. Ожидается, что к 2045 году их число упадет до менее 109 млн.

Как пишет Bloomberg, растущие расходы на социальное обеспечение увеличили огромный долг Японии, а нехватка молодых людей привела к тому, что многие отрасли промышленности испытывают нехватку рабочей силы. Шаги правительства страны по увеличению рождаемости не увенчались успехом. При этом власти не решаются принять большое количество рабочих-мигрантов, чтобы восполнить дефицит, отмечает агентство.

В 2022 году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю наблюдений. Число новорожденных сократилось до 799 728 в 2022 году, что на 5,1% меньше, чем годом ранее, и является самым низким показателем с начала ведения учета в 1899 году. При этом за этот же период число смертей выросло на 8,9%, до 1,58 млн человек.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Япония население демография
Материалы по теме
Новая глава МИД Японии заявила о сохранении санкций против России
Политика
Зеленский встретился с главой МИД Японии
Политика
Япония оценила концентрацию трития в сброшенной с АЭС воде
Общество