FT узнала о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

Первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых волонтеров заразят коронавирусом, пройдут в январе в Лондоне. Принять участие в исследовании согласились уже 2 тыс. человек

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В Лондоне пройдут первые в мире испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Исследование начнется в январе, а официально объявят о нем на следующей неделе, пишет газета. Организаторы полагают, что оно позволит отобрать самые многообещающие вакцины от COVID19, клинические испытания которых начнутся в 2021 году. Сначала волонтерам сделают инъекцию вакцины (о каком именно препарате идет речь, не уточняется), а через месяц они получат «контрольную дозу» SARS-CоV-2.

FT со ссылкой на правозащитную группу 1Day Sooner отмечает, что поучаствовать в испытаниях в Великобритании согласились около 2 тыс. добровольцев. По всему миру, как сообщает организация, согласие на участие в подобных испытаниях выразили более 37 тыс. человек.

Руководить научной стороной проекта будут Имперский колледж Лондона и британская исследовательская группа hVIVO. Решение о месте проведения испытаний пока не принято, но речь может идти о специализированной клинике в лондонском районе Уайтчепел. Одобрить их проведение должны британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения и независимый комитет по этике. Его представители отметили, что подобные исследования могут быть полезны для разработки вакцин, но приоритетом является безопасность участников испытаний.