Мишустин заявил о концептуальной поддержке всероссийской реновации

Проект закона уже внесли в Госдуму. Главное, по словам премьера, чтобы мнение жителей муниципалитетов учитывалось при принятии решения о реновации

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Правительство будет участвовать в дальнейшей работе над проектом закона о реновации городских территорий в России, поскольку поддерживает его концепцию. Об этом на форуме «Дни лидеров муниципального управления» заявил премьер-министр Михаил Мишустин, видеозапись с форума опубликована на YouTube.

«Концептуально правительство эту инициативу поддерживает. Вместе с коллегами из Госдумы, Совета Федерации мы будем участвовать в доработке законопроекта. Документ должен быть где-то до конца этого года подготовлен», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что в законе должна быть четко обозначена роль местных жителей в принятии решения. «Чтобы их мнение обязательно учитывалось при принятии решений о дальнейшем развитии их муниципалитета, в частности о включении их домов в программу расселения жилья. Это то, что людей волнует», — пояснил Мишустин.

Законопроект о внесении изменений в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы внесли в Госдуму 18 сентября. Его подготовили сенаторы-единороссы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев. В части расселения аварийного и ветхого жилья они взяли за основу программу реновации жилья, которая действует в Москве с 2017 года.