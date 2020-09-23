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Мишустин заявил о концептуальной поддержке всероссийской реновации

Проект закона уже внесли в Госдуму. Главное, по словам премьера, чтобы мнение жителей муниципалитетов учитывалось при принятии решения о реновации
Фото:Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Правительство будет участвовать в дальнейшей работе над проектом закона о реновации городских территорий в России, поскольку поддерживает его концепцию. Об этом на форуме «Дни лидеров муниципального управления» заявил премьер-министр Михаил Мишустин, видеозапись с форума опубликована на YouTube.

«Концептуально правительство эту инициативу поддерживает. Вместе с коллегами из Госдумы, Совета Федерации мы будем участвовать в доработке законопроекта. Документ должен быть где-то до конца этого года подготовлен», — сказал Мишустин.

Он уточнил, что в законе должна быть четко обозначена роль местных жителей в принятии решения. «Чтобы их мнение обязательно учитывалось при принятии решений о дальнейшем развитии их муниципалитета, в частности о включении их домов в программу расселения жилья. Это то, что людей волнует», — пояснил Мишустин.

Сенаторы предложили свой вариант всероссийской реновации жилья и промзон
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Законопроект о внесении изменений в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы внесли в Госдуму 18 сентября. Его подготовили сенаторы-единороссы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев. В части расселения аварийного и ветхого жилья они взяли за основу программу реновации жилья, которая действует в Москве с 2017 года.

Регионы будут формировать и утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, предложили авторы законопроекта. Чтобы дом попал в такую программу на реновацию, должны быть согласны две трети собственников и нанимателей квартир. Доли считаются по площади жилых помещений в доме. Само понятие «реновация» в тексте законопроекта не звучит ни разу, вместо нее речь идет о программах по сносу и реконструкции и о комплексном развитии территорий.

Авторы также предложили исключить из Градостроительного кодекса понятие устойчивого развития территорий, а внести в него главу о комплексном развитии территорий. Комплексное развитие можно будет проводить на территориях, на которых участками с аварийным и ветхим жильем или промзоной заняты не менее 50% от площади будущего развития. При этом в случае реновации промзон в границы территории не могут включать жилые дома. Территории без строений также могут использоваться для комплексного развития.

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
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Фото:АГН «Москва»

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Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала этот проект. «В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — выразила недоумение Хованская.

Депутат также сочла странным, что жилой дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников пропорционально числу жилых помещений, тогда как при выходе из программы голоса собственников принимаются без отсылки к площадям. Она допустила, что авторы законопроекта рассчитывают обойти процедуру правительственного отзыва и для этого указали, что его реализация не потребует бюджетных расходов.

Автор
Владислав Гордеев
реновация жилья Михаил Мишустин законопроект
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