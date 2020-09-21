В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

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Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.

«В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — выразила недоумение Хованская в разговоре с «Коммерсантом».

Она сочла странным то, что жилой дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников пропорционально числу жилых помещений, тогда как при выходе из программы голоса собственников принимаются без отсылки к площадям.

Депутат допустила, что авторы законопроекта, указывая, что его реализация не потребует бюджетных расходов, рассчитывают обойти процедуру правительственного отзыва.