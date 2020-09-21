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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.

«В проекте говорится о комплексном развитии территории при условии, что половину от нее составляют определенные здания. А остальные 50% — что, вообще любые дома? Как это может быть?» — выразила недоумение Хованская в разговоре с «Коммерсантом».

Она сочла странным то, что жилой дом могут включить в программу реновации двумя третями голосов собственников пропорционально числу жилых помещений, тогда как при выходе из программы голоса собственников принимаются без отсылки к площадям.

Депутат допустила, что авторы законопроекта, указывая, что его реализация не потребует бюджетных расходов, рассчитывают обойти процедуру правительственного отзыва.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.

При его подготовке они взяли за основу программу реновации жилья, которая действует в Москве с 2017 года. Тем не менее слово «реновация» в проекте не звучит — вместо нее говорится о сносе, реконструкции и о комплексном развитии территорий.

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Авторы законопроекта рассчитывают, что регионы сформируют и утвердят адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Для того, чтобы жилой дом попал в программу необходимо согласие двух третей собственников и нанимателей. Доли будут считаться по площади жилых помещений в доме.

В то же время, собственники квартир смогут потребовать исключения дома из программы реновации до утверждения проекта планировки территории. Для этого за выход из программы должны проголосовать больше одной трети собственников.
 

Госдума реновация жилье Россия законопроект
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