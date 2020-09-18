Сенаторы предложили свой вариант всероссийской реновации жилья и промзон

Как предлагается проводить реновацию жилья

Регионы будут формировать и утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Чтобы дом попал в такую программу на реновацию должно быть согласно две трети собственников и нанимателей квартир. Доли считаются по площади жилых помещений доме. Если собственники или наниматели ни разу не проголосовали по их голоса будут учитываются пропорционально результатам голосования.

Собственники квартир смогут до утверждения проекта планировки территории потребовать исключения дома из программы реновации. Для этого за выход их программы должны будут проголосовать больше одной трети собственников.

По умолчанию собственникам и нанимателям квартир в сносимых домов будут предоставляться равнозначные жилые помещения. То есть жилая площадь и количество комнат в равнозначных квартирах должна быть не меньше площади старых квартир, а общая площадь должна быть выше, чем в сносимых квартирах. За доплату переселенцы могут получить квартиры большей площади. Квартиры будут передаваться с отделкой и должны находится в том же городском округе или населенном пункте, что и сносимый дом. Если в городском округе есть деление на районы, то в том же районе.

Собственник вправе потребовать предоставить ему не равнозначное, а равноценную квартиру или получить денежное возмещение. Денежное возмещение нельзя получить если квартира находится в ипотеке или если в ней живут несовершеннолетние или недееспособные люди.

Если собственник в течение 90 дней не подписал договор о предоставлении ему новой квартиры или денежного возмещения, то его могут обязать к переселению через суд.

Нежилые помещения принадлежащие частным собственникам изымут, а собственникам выплатят компенсацию.

За чей счет будет проводиться реновация

Программы по сносу и реконструкции могут осуществлять сами региональные власти или специальные компании, созданные для этого властями.

При этом для комплексного развития территорий, в рамках которых может проходить реновация, предлагается привлекать инвесторов. Права на заключение договора на развитие территории получит инвестор, предложивший наибольшую цену на аукционе. Для участия в конкурсе нужно иметь не менее чем трехлетний опыт строительства многоквартирного жилья, за это время нужно возвести не меньше 5 тыс кв.м. в качестве застройщика, техзаказчика или генподрядчика.

Если проект комплексного освоения инициируют и будут осуществлять владельцы участков то конкурс проводить не нужно, но это в больше мере касается реновации промышленных, а не жилых зон.

Инвестор будет развивать территории и строить дома за свой счет и за счет привлеченных денег, за это он получит в собственность недвижимость которую построит за исключением квартир, которые передаст государству. Инвестор должен будет купить или построить квартиры для переселенцев, которые снимают квартиры по соцнайму, дать государству денежные возмещения за сносимые квартиры и изымаемые земельные участки. Инвестор также должен будет передать государству коммунальную, инженерную, транспортную и социальной инфраструктуру.

Другие варианты всероссийской реновации

Это не первый закон о реновации в России. Осенью 2018 года депутаты, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская внесли в Госдумы законопроект «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации». Но парламент так и не рассмотрел эту инициативу.

В том законопроекте в отличие от нынешней инициативы сенаторов предполагалось, что в общем собрании по вопросу включения дома в программу реновации должны очно или заочно принять участие собственники, обладающие не менее чем 70% голосов. В законопроекте сенаторов не указано минимальное количество голосующих жителей.

Также в законопроекте Миронова и Хованской предлагалось включать дом в программу реновации, только если за это проголосуют все проголосовавшие собственники. Если против выскажется хотя бы один собственник — дом не включат в программу.

Еще одно различие — в законопроекте 2018-го года предлагалось предоставить выплачивать собственникам квартир которые выбрали денежную компенсацию выплаты за непроизведенный капремонт, а жителям коммуналок предоставлять отдельные квартиры.

В прошлом году свой вариант всероссийское реновации предложило также Заксобрание Петербурга, в начале 2020 года этот законопроект прошел первое чтение.