Власти Петербурга объяснили письмо о выявлении учеников-экстремистов

Письмо, ранее направленное в школы, должно помочь понять учителю, как действовать, в случае если он обнаружит в соцсетях учеников информацию экстремистского характера, сообщили в комитете по образованию

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Письмо в школы с инструкцией о том, как распознать экстремистов среди учеников, не обязывает педагогов мониторить соцсети, а предлагает алгоритм действий, в случае если они заметят противозаконную информацию в соцсетях детей, сообщили РБК в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Ранее в соцсетях появились скриншоты документа, распространенного в школах. В них сообщается, на какую информацию стоит обращать внимание в интернете и в аккаунтах учащихся (призывы к насильственному изменению основ конституционного строя, к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и т.д.).

При обнаружении такой информации учителям рекомендуется сделать скриншот и составить служебную записку.

В комитете по образованию Петербурга пояснили, что, руководствуясь здравым смыслом, учитель при обнаружении такой информации постарается решить проблему педагогическими методами. «Но может сложиться ситуация, когда педагогические методы не дают результата. Или, например, распространением информации занимается не сам ребенок, а третьи лица. В этой ситуации у педагогов возникают вопросы о том, как следует поступить. Направленный в образовательные учреждения документ отвечает именно на эти вопросы, а также разъясняет, какая именно информация может считаться содержащей признаки проявления экстремизма или терроризма», — сообщили в ведомстве.