Власти Петербурга объяснили письмо о выявлении учеников-экстремистов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 22 сен, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 22 сен, 13:04
Страховка Nord Stream 2, Навальный «сварил Новичок». Главные новости РБК Общество, 08:28 Удовольствие за рулем: автопарковка, умная панель и голосовой помощник РБК и Mercedes-Benz, 08:12 Как выстоять в арендных войнах: опыт кофейни из США — Bloomberg Pro, 08:02 Правительство сэкономит ₽200 млрд на переносе реформы зарплат чиновников Экономика, 08:00 Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик Общество, 07:57 Суд арестовал главу секты Виссариона на два месяца Общество, 07:48 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 07:38 Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга Экономика, 07:30 Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги Политика, 07:19 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 07:01 Более 20% россиян свыше месяца не пользовались интернетом Технологии и медиа, 07:00 Власти Петербурга объяснили письмо о выявлении учеников-экстремистов Общество, 06:57 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 06:40 Более десяти юных футболистов пострадали от удара молнии в Швейцарии Общество, 06:37
Общество ,  
0 

Власти Петербурга объяснили письмо о выявлении учеников-экстремистов

Письмо, ранее направленное в школы, должно помочь понять учителю, как действовать, в случае если он обнаружит в соцсетях учеников информацию экстремистского характера, сообщили в комитете по образованию
Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Письмо в школы с инструкцией о том, как распознать экстремистов среди учеников, не обязывает педагогов мониторить соцсети, а предлагает алгоритм действий, в случае если они заметят противозаконную информацию в соцсетях детей, сообщили РБК в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Ранее в соцсетях появились скриншоты документа, распространенного в школах. В них сообщается, на какую информацию стоит обращать внимание в интернете и в аккаунтах учащихся (призывы к насильственному изменению основ конституционного строя, к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и т.д.).

При обнаружении такой информации учителям рекомендуется сделать скриншот и составить служебную записку.

В комитете по образованию Петербурга пояснили, что, руководствуясь здравым смыслом, учитель при обнаружении такой информации постарается решить проблему педагогическими методами. «Но может сложиться ситуация, когда педагогические методы не дают результата. Или, например, распространением информации занимается не сам ребенок, а третьи лица. В этой ситуации у педагогов возникают вопросы о том, как следует поступить. Направленный в образовательные учреждения документ отвечает именно на эти вопросы, а также разъясняет, какая именно информация может считаться содержащей признаки проявления экстремизма или терроризма», — сообщили в ведомстве.

Задержанный ФСБ подросток признал вину в попытке теракта в школе
Общество
Фото:СК РФ

В петербургском отделении межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» считают, что выявление экстремистов — задача правоохранительных органов. «Они [учителя] не должны относиться к своим ученикам как к подозреваемым, искать среди них преступников, как они считают, это противоречит логике профессии, — рассказал РБК председатель отделения Александр Кондрашев. — Ты делаешь либо одно, либо другое. Я считаю, что такая работа не должна вестись учителями, в том числе и социальными педагогами, у которых более сложная функция».

В конце августа стало известно, что двоих московских школьников поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних из-за того, что они обсуждали захват школы. По словам столичного уполномоченного по правам ребенка Ольги Ярославской, оба шестиклассника состояли в деструктивных группах, посещали «сомнительные» сайты и это еще раз доказывает, что «гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания».

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

В начале сентября в Красноярском крае задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке устроить взрыв в школе. Следствие считает, что он изучал инструкцию по изготовлению взрывных устройств и собрал четыре таких устройства, которые хранил в нежилом строении. СК сообщил, что подросток полностью признал свою вину и раскаялся. На него завели уголовное дело о приготовлении к теракту, обучении с целью осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.

Авторы
Артем Афонский, Мария Лисицына
экстремизм школы Санкт-Петербург
Материалы по теме
Двух школьников поставили на учет из-за постов о захвате школы
Общество
ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter