Двух школьников поставили на учет из-за постов о захвате школы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о постановке на учет комиссии по делам несовершеннолетних двух школьников, которые обсуждали захват образовательного учреждения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Агентству Ярославская рассказала, что шестиклассники были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты и смотрели ужастики. Она считает, что «это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания».

По информации Telegram-канала Baza, один из школьников был «неформалом», слушал панк-рок. Оба они якобы были изгоями в классе.

По словам омбудсмена, правоохранительные органы обратили внимание на школьников еще в июне, после чего в известность были поставлены сотрудники школы.