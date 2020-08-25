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Двух школьников поставили на учет из-за постов о захвате школы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о постановке на учет комиссии по делам несовершеннолетних двух школьников, которые обсуждали захват образовательного учреждения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Агентству Ярославская рассказала, что шестиклассники были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты и смотрели ужастики. Она считает, что «это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания».

По информации Telegram-канала Baza, один из школьников был «неформалом», слушал панк-рок. Оба они якобы были изгоями в классе.

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Фото: СК РФ

По словам омбудсмена, правоохранительные органы обратили внимание на школьников еще в июне, после чего в известность были поставлены сотрудники школы.

«Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты», — сказала Ярославская.

По мнению Ярославской ученики не собирались совершать нападение на школу. Она также отметила, что маму одного из школьников оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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За комментариями РБК обратился в пресс-службу ФСБ России.

В июне ФСБ России сообщили о задержании школьника, который готовил нападение на школу в Волгограде. В ходе обысков правоохранители обнаружили у подростка самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, металлические поражающие элементы, холодное оружие. Также сотрудники ФСБ нашли рукописные записи с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и организации вооруженных нападений. В отношении 14-летнего задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом).

Теги: школа, ФСБ, нападение
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