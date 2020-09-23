В Дагестане прошли столкновения протестующих против строительства и ОМОН

Местные СМИ сообщают о как минимум двух раненых. Жители села Красноармейское протестуют против строительства на участке земли, который они считают принадлежащим им по закону

В поселке Красноармейское (входит в городской округ Махачкала) жители вышли на протест против строительства на спорном участке земли. После того, как на место прибыл ОМОН, они начали кидать в силовиков камни, сообщает газета «Черновик».

Как пишет издание со ссылкой на местных жителей, между протестующими и силовиками произошли локальные стычки. После того, как жители поселка начали кидать камни, силовики выстрелили в воздух, сообщает газета.

По ее данным, в ходе протестов есть пострадавшие, как минимум двое человек получили ранения.

«Полицейские нас провоцировали криками «У вас, что, мужчин не осталось?». Кто-то из-за этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять с травматического оружия, — приводит «Черновик» слова жительницы Красноармейского. — Росгвардия укрылась щитами, а полицейские на машинах проехали через весь Семендер (соседний поселок — РБК), заехали в поселок через заправку, а мы женщины встали в ряд, чтобы не пускать их. Они слезли с машин и стали пускать в нас слезоточивый газ, начали бить дубинками нас и наших ребят».