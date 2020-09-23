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В Дагестане прошли столкновения протестующих против строительства и ОМОН

Местные СМИ сообщают о как минимум двух раненых. Жители села Красноармейское протестуют против строительства на участке земли, который они считают принадлежащим им по закону

В поселке Красноармейское (входит в городской округ Махачкала) жители вышли на протест против строительства на спорном участке земли. После того, как на место прибыл ОМОН, они начали кидать в силовиков камни, сообщает газета «Черновик».

Как пишет издание со ссылкой на местных жителей, между протестующими и силовиками произошли локальные стычки. После того, как жители поселка начали кидать камни, силовики выстрелили в воздух, сообщает газета.

По ее данным, в ходе протестов есть пострадавшие, как минимум двое человек получили ранения.

«Полицейские нас провоцировали криками «У вас, что, мужчин не осталось?». Кто-то из-за этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять с травматического оружия, — приводит «Черновик» слова жительницы Красноармейского. — Росгвардия укрылась щитами, а полицейские на машинах проехали через весь Семендер (соседний поселок — РБК), заехали в поселок через заправку, а мы женщины встали в ряд, чтобы не пускать их. Они слезли с машин и стали пускать в нас слезоточивый газ, начали бить дубинками нас и наших ребят».

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В ходе протестов были задержаны 15 человек, сообщило издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на Росгвардию. Там подтвердили, что пресекли нарушение общественного порядка в поселке. Задержанные «вели себя агрессивно, повредили технику и создали угрозу жизни и здоровью окружающих», отметили в Росгвардии.

Конфликт из-за земельного участка, который расположен между поселками Семендер и Красноармейское, тянется более десяти лет. Право на ведение деятельности на нем оспаривают жители Красноармейского и СНТ «Аграрник».

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Первые утверждают, что эта территория была выделена им как переселенцам и требуют разрешить им строить на ней дома. Представители СНТ в ответ заявляют, что в 2006 году участок земли был передан в аренду товариществу и на ней можно заниматься только садоводством и вести деятельность домашних хозяйств с наемными работниками.

Как сообщали в администрации Махачкалы, спорная территория имеет неопределенный статус, так как архивная документация, которая позволила бы разрешить конфликт, была утеряна.

Автор
Мария Лисицына
Дагестан столкновения ОМОН Росгвардия
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