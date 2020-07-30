Главу района в Дагестане заподозрили в продаже земель на 200 млн руб.

Фуад Шихиев (Фото: derbrayon.ru)

Управление СК по Республике Дагестан возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева. Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

Среди подозреваемых также фигурируют ряд должностных лиц МФЦ и Росреестра. «Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в результате незаконных действий преступная группа похитила более 500 земельных участков, рыночная стоимость которых оценивается более чем в 200 млн руб. «Разработанная […] схема заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после чего [следовала] регистрация права на данный земельный участок и его последующая продажа», — сообщает СК.

По информации портала «Черновик», обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела в отношении бывшего главы района Магомеда Джелилова. Он, по сведениям издания, дал в суде показания против своего преемника.