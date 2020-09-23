Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 сентября

Названы регионы с самым высоким ростом заболеваемости, Путин предложил провакцинировать работников ООН, Нобелевский комитет откажется от традиционной церемонии; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,115 млн человек (плюс 6215 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 649 человек (плюс 160 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 917,9 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов назвал регионы с наиболее динамичным ростом заболеваемости: это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Остановить распространение коронавирусной инфекции в России удастся, когда будет провакцинировано 70–80% населения. Ориентировочно это станет возможно к ноябрю 2021 года, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Чем больше в стране проводится исследований, тем больше будут выявлять инфицированных, поэтому не следует «пугать народ» цифрами, заявил президент Национальной медицинской палаты врач Леонид Рошаль. По его словам, более важным показателем служит число тяжелых больных, а также подключенных к аппаратам ИВЛ и находящихся в реанимации.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина сообщила, что врачам известно три заболевания, которые гарантированно ухудшают прогноз по коронавирусной инфекции у пациента: это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. На развитие болезни также влияют легочные патологии.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент Владимир Путин предложил сотрудникам организации сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». «Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», — отреагировал на это официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Художественного руководителя Волковского театра в Ярославле, известного актера Сергея Пускепалиса госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 31,1 млн, из них более 962 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31,4 млн человек, из них 968,7 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,89 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,56 млн), на третьем — Бразилия (более 4,55 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 777 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Власти Великобритании на фоне нового всплеска заболеваемости решили ужесточить меры борьбы с распространением болезни. Ограничения вводятся на ближайшие полгода. В частности, устанавливается максимальное число присутствующих на свадьбах и похоронах; пабам, кафе и ресторанам запрещается обслуживать клиентов у стойки и закрываться позднее 22:00. Штрафы за нарушения правила о запрете сбора более чем по шесть человек увеличиваются вдвое, до £200; такой же штраф может быть назначен за появление без маски.

В Турецкой медицинской ассоциации (ТТВ) заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране может значительно ухудшиться. Как утверждают эксперты, Турцию «ожидает цунами», так как в период с сезонными заболеваниями она входит с высоким уровнем заражения, причина — бездействие властей.

Нобелевский комитет отказался от традиционной церемонии вручения премий. Присуждение наград в области физики, химии, литературы и медицины пройдет в дистанционном режиме. Для этого специально организуют телевизионную студию.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Генассамблее ООН назвал Китай ответственным за распространение коронавируса и потребовал наказать Пекин. В ответ лидер КНР Си Цзньпин заявил о недопустимости политизации пандемии.

В Белом доме заявили, что Трамп согласен на использование иностранной вакцины от коронавируса в США. «Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ней шляпу», — передала представитель Белого дома слова президента.



Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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