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Общество ,  
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Заместитель Собянина назвал причину постоянной замены плитки в Москве
Плитку в Москве перекладывает либо по вине и за счет ранее уложивших ее бракоделов, либо для решения вопросов развития города, заявил вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Нам часто задают вопрос: «Зачем вы без конца перекладываете плитку?» Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только за счет того бракодела, который ее положил», — сказал Бирюков в эфире программы «Полный контакт» радио «Вести FM».

Вице-мэр отметил, что работу по благоустройству тротуаров в Москве постоянно проверяют специальные комиссии и технические лаборатории. «Нерадивые компании» обязывают исправлять недочеты, заверил он.

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«Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком, — за их счет. И складывается иногда впечатление, [что] только положили — снова надо перекладывать», — пояснил Бирюков.

Другой причиной перекладки плитки вице-мэр назвал необходимость решения вопросов развития города, в том числе вопросы подключения к коммуникациям.

«Мы заведомо знаем, в каком месте эта коммуникация будет, место врезки этой коммуникации есть, но оно было временно, на год, два, три заложено плиткой — приходится ее вскрывать и потом вновь ее закладывать», — отметил Бирюков.

Он также отметил, что на тротуары Москвы укладывается плитка с термообжигом, которая зимой скользит меньше, чем асфальт, а количество вредных выбросов от нее «в десятки, сотни раз меньше» того, что идет от асфальта. «Мы, перекладывая плитку, убираем примерно миллион тонн вредных выбросов в год», — добавил Бирюков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Петр Бирюков, Москва
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