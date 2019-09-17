Заместитель Собянина назвал причину постоянной замены плитки в Москве

Плитку в Москве перекладывает либо по вине и за счет ранее уложивших ее бракоделов, либо для решения вопросов развития города, заявил вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Плитку на тротуарах Москвы приходится менять из-за допущенного при ее укладке брака, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Нам часто задают вопрос: «Зачем вы без конца перекладываете плитку?» Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только за счет того бракодела, который ее положил», — сказал Бирюков в эфире программы «Полный контакт» радио «Вести FM».

Вице-мэр отметил, что работу по благоустройству тротуаров в Москве постоянно проверяют специальные комиссии и технические лаборатории. «Нерадивые компании» обязывают исправлять недочеты, заверил он.

«Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком, — за их счет. И складывается иногда впечатление, [что] только положили — снова надо перекладывать», — пояснил Бирюков.