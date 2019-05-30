Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, третий этап декларирования активов и счетов назначен с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Действующая амнистия капиталов завершилась 1 марта текущего года. В феврале Путин предложил продлить ее на год для тех, кто переводит бизнес в Россию и регистрирует его в специальных административных районах. По его словам, при этом предприниматели «освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства».

Первоначально новый этап амнистии планировали запустить с 1 мая, однако перенесли его начало на 1 июня. При этом законопроект Минфина также изначально предусматривал его завершение 1 марта 2020 года.