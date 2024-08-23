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Зарезавшего девушку в Подмосковье американца задержали в Турции

Программист из США убил свою девушку в Одинцово и скрылся, его объявили в розыск, сообщают «Интерфакс» и SHOT. В СК уточнили, что его задержали в Турции, мужчину заочно арестовали
Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press

Гражданин США Джаред Александр Чопелас объявлен в розыск по подозрению в убийстве девушки в подмосковном Одинцово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Телеграм-канал SHOT пишет, что 32-летний американец работал в России программистом и состоял в романтических отношениях с погибшей, которой нанес ножевые ранения в ходе ссоры. Точные причины произошедшего неизвестны. По данным канала, соседи, услышав крики, вызвали охрану, но было поздно: девушка не дышала, а мужчина скрылся с ножом.

Пресс-секретарь подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий сообщила РБК, что тело 30-летней девушки с колото-резаными ранами было обнаружено на лестничной площадке 11-го этажа жилого дома в Одинцово. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК.

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Гордон Блэк

Следователи установили, что к преступлению причастен сожитель девушки, он скрылся в Турции, рассказала представитель СК. В связи с этим мужчина был объявлен в международный розыск. «К настоящему времени обвиняемый задержан компетентными органами Турецкой Республики, решается вопрос о доставлении его к следователю для проведения следственных действий», — заявила Врадий.

Подозреваемого заочно арестовали. В СК не уточнили, гражданином какой страны является обвиняемый. РБК направил запрос в посольство США в Москве.

В июне американского сержанта Гордона Блэка приговорили к трем годам и девяти месяцам заключения по делу о краже 10 тыс. руб. и избиении, в которых его обвинила Александра Ващук. К ней он приехал во Владивосток после окончания командировки в Южной Корее, где между Блэком и Ващук возникла романтическая связь. Спустя две недели после приезда офицера они с девушкой поссорились, после чего девушка обвинила его в краже и избиении.

В материалах дела говорилось, что в ходе ссоры Блэк схватил Ващук за шею, та восприняла происходящее как «реальную угрозу своей жизни». Военный рассказывал, что девушка сама на него постоянно нападала. Вину в угрозе убийством он отрицал. При этом мужчина говорил, что признает вину в краже частично, поскольку «умысла на кражу не было».

Защита обжаловала приговор, однако суд оставил его в силе.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
При участии
Маргарита Овсянникова
Одинцово Подмосковье Следственный комитет заочный арест убийство
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