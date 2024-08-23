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Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

ВС: изъятие машины у должника невозможно, если тот в ней остро нуждается
Несколько инстанций не увидели нарушений в изъятии машины у женщины с ДЦП, на котором она добиралась к врачам для регулярной реабилитации. Верховный суд встал на ее сторону
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Должник не может лишиться автомобиля, если испытывает острую потребность в собственном транспортном средстве, следует из определения Верховного суда (ВС). Определение и карточка дела опубликованы на сайте первой инстанции.

Суд поручил оставить автомобиль обанкротившейся гражданке, определив, что обеспечение баланса интересов кредитора и должницы требует сохранения «необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить» того «за пределами социальной жизни».

Автомобиль Lifan 2011 года выпуска был единственным имуществом должницы из Башкирии, которую в декабре 2022 года признали банкротом за долги перед Сбербанком. Сумма долга составила 418 тыс., стоимость автомобиля оценили в 250 тыс. руб., который намеревались продать с конкурса. Женщина попросила оставить машину ей, поскольку она является инвалидом II группы (ДЦП) и ей трудно передвигаться на большие расстояния, а медучреждение, где она проходит реабилитацию, находится в 52 км от дома в селе Улу-Теляк.

Поездки на такси приведут к чрезмерным расходам, а купить новый автомобиль невозможно в связи с отсутствием работы, размера соцпомощи и необходимости содержания двух детей, пояснила должница.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Прошение женщины отклонил арбитражный суд, сославшись на Гражданский процессуальный кодекс, ст. 446 которого позволяет оставить должнику не любые, а только специальные транспортные средства. По мнению учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), женщина «не нуждается в технических средствах реабилитации». Более того, отмечали в арбитражном суде, ст. 213.25 закона о банкротстве позволяет оставить должнику имущество, чья стоимость не превышает 10 тыс. руб., исключение могут сделать только для обеспечения «нормального существования» должника и его иждивенцев при соблюдении «баланса интересов должника и кредиторов». Но автомобиль женщины — единственный актив, которым Сбербанк может погасить долги, заключил суд и оставил его в конкурсной массе

Апелляционная инстанция подтвердила позицию арбитражного суда, сделав вывод, что раз машину приобрели в 2021 году — существенно позже установления инвалидности, — то женщина может передвигаться иным способом.

Однако Верховный суд напомнил, что государственная политика направлена на обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей, а реабилитация — одна из мер соцзащиты. Суд обратил внимание, что у женщины «нарушены функции нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата», а поэтому она бессрочно нуждается в медикаментозной терапии и в специальных приспособлениях, включая «транспортное средство». Ее признали нуждающейся в автомобиле для «поддержания достойного уровня жизни и обеспечения своевременного и надлежащего доступа к медицинской помощи».

Кроме того, подчеркнул суд, финансовый управляющий во всех инстанциях соглашался с доводами должницы и признавал возможность исключения автомобиля из конкурсной массы, а кредитор возражений против ходатайства должника не заявлял.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Первым на определение Верховного суда обратил внимание «Коммерсантъ». В последние годы экономколлегия ВС уделяет особое внимание интересам должников, поделился наблюдением советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин.

Он отметил: женщина представила медицинские документы о необходимости машины только в апелляции, но суды их проигнорировали. Так как нижестоящие суды не оценили ключевое доказательство, формально ВС должен был направить спор на новое рассмотрение, добавил юрист, но экономколлегия «отошла от формализма и разрешила спор по существу».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Верховный суд конфискация имущества должники ДЦП Сбербанк
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