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В «Сбере» описали портрет типичного должника

Глава дивизиона «Сбера» Кузнецов: типичному должнику банка от 18 до 29 лет
Заемщики в возрасте от 18 до 29 лет, а также обслуживающие одновременно четыре-пять кредитов чаще всего допускают просрочки, сообщили в «Сбере». Речь идет о потребительских займах, — ипотеку клиенты банков обслуживают стабильно
Сбербанк России RU000A101C89 Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России чаще всего просрочивают платежи заемщики в возрасте от 18 до 29 лет, а также те, кто одновременно обслуживает четыре-пять кредитов, сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов журналистам на форуме «Лидеры цифрового развития», передает корреспондент РБК.

Дивизион «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка провел исследование одной тысячи клиентов крупных кредитных банков, допускающих просроченные платежи.

Согласно данным исследования, доля заемщиков в возрасте от 18 до 29 лет, допускающих просрочку, в этой возрастной группе в три раза больше доли тех, кто аккуратно платит проценты — 12 против 4%. Наиболее дисциплинированными заемщиками Кузнецов назвал людей старше 60.

«Традиционно допускают просрочку заемщики, обслуживающие четыре-пять кредитов, — таких людей 11% от общего числа должников, в два раза больше, чем тех, у кого один или два кредита», — отметил он.

В части финансовой грамотности наименее знакомыми услугами оказались для клиентов мировое соглашение и комплексное урегулирование задолженности (по 13%), медиация (5%). Больше заемщиков осведомлены о возможности кредитных каникул (16%), отсрочки (13%) и рефинансирования (12%). О любых видах кредитных каникул знают в целом 70% клиентов банков.

Кузнецов не стал называть регионы с наибольшим числом недисциплинированных заемщиков потребительских кредитов. Наименьшее же число клиентов с просрочкой находится в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Мурманске и на Урале.

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К обслуживанию ипотеки люди относятся очень внимательно — Сбербанк фиксирует стабильное обслуживание, обратил внимание Кузнецов.

В конце августа директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов описал президенту России Владимиру Путину «профессионального должника». Он отрапортовал, что среднестатистическая сумма задолженности фигуранта исполнительного производства в России составляет 173 тыс. руб. Как правило, это мужчина или женщина работоспособного возраста, 30–45 лет, но многие из этих людей не работают.

«Многие из них — должники не только по кредитам и неоднократные должники по кредитам, но и должники по платежам за жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетической сфере, занимают у соседей — не отдают», — пояснил он.

По данным ФССП, за январь—март 2023 года судебные приставы вели исполнительное производство 14,4 млн дел о взыскании долгов с физлиц в пользу банков на сумму 2 трлн руб.

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Сбербанк должник кредит просроченные кредиты Ипотека
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