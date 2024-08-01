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Политика ,  
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Верховный суд обязал учитывать предвзятость зарубежных судов

Верховный суд отменил решение российского арбитража, который оставил без изменения решение зарубежного арбитража в пользу немецкой Thywissen. По нему с «Новосибирскхлебопродукта» взыскали $600 тыс.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российским судам следует принимать во внимание, что зарубежные инстанции могут предвзято относиться к российским компаниям, определил Верховный суд. Он призвал российские инстанции учитывать, что отечественные компании с большой вероятностью будут испытывать затруднения с поиском представителей для участия в зарубежном судебном разбирательстве, а это нарушает их право на защиту.

«Введение иностранными государствами ограничительных мер в отношении Российской Федерации, обусловленное политическими мотивами, не может не создавать сомнений в том, что соответствующий спор будет рассмотрен на территории иностранного государства с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда, что составляет один из элементов доступности правосудия», — подчеркнули в инстанции.

Верховный суд сделал соответствующее заявление в рамках дела компании «Новосибирскхлебопродукт», которую немецкая компания Thywissen GmbH (продает растительные масла) хотела обязать исполнить решение иностранного арбитража. Арбитрами в споре выступили граждане Украины, Великобритании, Дании.

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Фото:Lukas Schulze / Getty Images

Стороны в 2020 году договорились о поставке российских семян и в договоре также прописали условия, что за его несоблюдение предусмотрено право компенсации прямых убытков. При этом в договоре было прописано, что все споры и претензии разрешаются в Лондоне Федерацией ассоциаций торговли масличными культурами, семенами и жирами (FOSFA).

Верховный суд объяснил, что «Новосибирскхлебопродукт» планировал закупить семена у другой компании и внес аванс, но поставка не удалась из-за засухи. В результате ее привлекли к разбирательству в Арбитраже FOSFA. Состав суда формировался почти десять месяцев, в результате вторым арбитром от имени российской компании назначили гражданку Украины.

По решению арбитража с российской компании взыскали $600 тыс. Новосибирская компания решение иностранного суда не исполнила, и немецкая сторона обратилась в суд с заявлением о приведении его в исполнение на территории России.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В декабре Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал решение зарубежного арбитража в пользу немецкой компании. В итоге Верховный суд отменил это решение. Он посчитал, что суды первой и кассационной инстанций не дали должной оценки вопросам реальной объективности и беспристрастности арбитров и проигнорировали отсутствие у новосибирской компании возможности реализовать право на получение юридической помощи в Великобритании, так как российские участники не могут оплатить необходимые судебные сборы, услуги представителей, так как иностранные банки отклоняли связанные с Россией платежи.

К примеру, Арбитраж FOSFA отклонил довод о гибели урожая в связи с форс-мажором (засухой), притом что в спорный период в Новосибирской области на территории 16 районов ввиду неблагоприятных климатических условий был введен режим ЧС.

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