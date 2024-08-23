МЧС показало кадры спасения туристов от лесного пожара близ Домбая

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Спасатели эвакуировали 236 туристов, включая детей, из ущелья Ганачхир в 7 км от Домбая из-за лесного пожара, сообщило МЧС по Карачаево-Черкесии.

Очаг пожара площадью около 0,5 га зафиксировали 22 августа, загорелись хвойные насаждения и валежник. Из-за порывов ветра низовой пожар распространился на 6,4 га. Людей сначала подняли в район озера Туманлы-Кель, где им организовали ночлег, а утром вывезли из зоны лесного пожара. Спасатели приняли меры, чтобы не допустить распространения пожара в сторону поселка Домбай.