МЧС показало кадры спасения туристов от лесного пожара близ Домбая
Спасатели эвакуировали 236 туристов, включая детей, из ущелья Ганачхир в 7 км от Домбая из-за лесного пожара, сообщило МЧС по Карачаево-Черкесии.
Очаг пожара площадью около 0,5 га зафиксировали 22 августа, загорелись хвойные насаждения и валежник. Из-за порывов ветра низовой пожар распространился на 6,4 га. Людей сначала подняли в район озера Туманлы-Кель, где им организовали ночлег, а утром вывезли из зоны лесного пожара. Спасатели приняли меры, чтобы не допустить распространения пожара в сторону поселка Домбай.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов