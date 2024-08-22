На Домбае спасатели вывели туристов из лесного пожара
Спасатели вывели семь туристов из района лесного пожара на Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщает МЧС.
«Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, на этом участке нет задымления», — говорится в публикации. В ведомстве отметили, что жизням людей ничего не угрожает. Пожар продолжают тушить 64 специалиста и 12 единиц техники.
Пожар площадью 5 тыс. кв. м вспыхнул на территории Тебердинского национального парка. В МЧС уточнили, что от места возгорания до поселка Домбай около 7 км, угрозы населенному пункту нет.
В середине июля в районе базы отдыха «Романтик» у хутора Дюрсо загорелись трава и деревья. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние турбазы — «Моряк», «Голубая волна», «Строитель» и другие. Площадь пожара достигла 62 га, его тушили сутки.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов