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Общество ,  
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На Домбае спасатели вывели туристов из лесного пожара

Озеро Туманлы-Кель в Гоначхирском ущелье
Озеро Туманлы-Кель в Гоначхирском ущелье (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости)

Спасатели вывели семь туристов из района лесного пожара на Домбае в Карачаево-Черкесии, сообщает МЧС.

«Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, на этом участке нет задымления», — говорится в публикации. В ведомстве отметили, что жизням людей ничего не угрожает. Пожар продолжают тушить 64 специалиста и 12 единиц техники.

Пожар площадью 5 тыс. кв. м вспыхнул на территории Тебердинского национального парка. В МЧС уточнили, что от места возгорания до поселка Домбай около 7 км, угрозы населенному пункту нет.

В районе Абрау-Дюрсо произошел крупный лесной пожар
Общество
Фото:kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

В середине июля в районе базы отдыха «Романтик» у хутора Дюрсо загорелись трава и деревья. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние турбазы — «Моряк», «Голубая волна», «Строитель» и другие. Площадь пожара достигла 62 га, его тушили сутки.

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МЧС Карачаево-Черкесия лесной пожар
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