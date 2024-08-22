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Спасатели нашли пропавших на горе Синюха жителей Алтайского края

Спасатели нашли пропавших на горе Синюха жителей Алтайского края
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20-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые пропали на горе Синюха в Алтайском крае 17 августа, нашли спасатели, сообщила пресс-служба МЧС России.

Молодые люди пять ночей провели в лесу. К настоящему моменту их на вертолете транспортировали спасатели для оказания медицинской помощи.

Молодые люди живут в Рубцовском районе, к подножию горы они приехали вместе с родственниками. 17 августа пара решила прогуляться по территории и пропала без вести.

Жители Алтайского края пропали на горе Синюха
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Их поисками занялись сотрудники и кинологи МЧС, местные спасатели и волонтеры из «Лиза Алерт». Ежесуточно в поисках участвовали до 15 полицейских, пять сотрудников МЧС. На место поиска также направили сотрудников с робототехническими комплексами и беспилотниками.

В СК сообщали о возбуждении уголовного дела по факту пропажи молодых людей.

Накануне в полиции сообщили о пропавших на горе Синюха петербургских ученых. 17-летнюю Екатерину Ефименко и 35-летнего Андрея Макашова ищут совместными силами МЧС и полиции. В поисках участвуют 25 человек, включая волонтеров. В район поисков также направили кинологические расчеты поисково-спасательного отряда.

Пропавшие принимали участие в научно-практической конференции на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). 17 августа они приехали в Чемальский район «для сбора материала в виде клещей, которые являются целью их научного исследования», отметили в МВД.

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Алтайский край горы пропавшие без вести МЧС
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