Челентано в прощальном письме Кутуньо рассказал об отказе петь L'italiano

Челентано написал прощальное письмо Кутуньо, где рассказал, что отказался от песни «L'italiano» из-за слов «я настоящий итальянец». Кутуньо говорил ему, что когда писал музыку, то представлял именно певца, но это его не убедило

Адриано Челентано (Фото: Daniele Venturelli / Getty Images)

Адриано Челентано в прощальном письме к умершему накануне певцу и композитору Тото Кутуньо рассказал, что отказался от песни «L'italiano», которая стала всемирным хитом в исполнении самого Кутуньо. Выдержки из послания публикует Corriere della Sera.

По словам Челентано, они с Кутуньо ехали в машине, и тот уговаривал исполнить песню, но певцу не понравились слова «я настоящий итальянец» (italiano vero, слова звучат в конце припева).

Video

«Я не спал всю ночь, — сказали вы мне, — думая об успехе, которого мы добьемся, вы как исполнитель и я как автор. <...> Песня была действительно сильной. <...> Меня сдерживала самая важная фраза: «Я настоящий итальянец». Фраза, более того, незаменимая, поскольку именно на ней основан весь фундамент этой великой работы. И услышав, как я произношу: «Я настоящий итальянец», мне показалось, что мне хочется подняться», — пишет 85-летний артист.

Он отметил, что Кутуньо «не мог поверить своим ушам» и пробовал убедить певца, подчеркивая, что, когда он писал музыку, то думал именно о Челентано, потому что он действительно настоящий итальянец. Челентано, хоть и признал это, заявил в ответ, что не видит себя произносящим эту фразу.

Слова «я настоящий итальянец» (italiano vero) звучат в конце припева песни: «Позвольте мне спеть, потому что я горд тем, что я итальянец, настоящий итальянец».

В результате Кутуньо оказался не только композитором, но и исполнителем песни, которая позднее стала его визитной карточкой. Слова к ней написал Кристиано Минеллоно. Челентано же в прощальном послании отмечает: «Не всегда, но иногда слишком большая щепетильность может превратиться во всемирную чушь».

«Хотя ты спел ее так, как спел бы и я, сегодня, если бы мне пришлось петь ее снова, я бы спел ее точно так же, как пел ты! Ты был и останешься великим и незабываемым! Я тебя люблю. Адриано», — заканчивает он свое письмо.

Кутуньо умер 22 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. С песней «L’italiano» он участвовал в фестивале в Сан-Ремо в 1983 году. Официально песня занимает пятое место, однако по результатам «народного» голосования «L’italiano» заняла 1-е место.

В 1990 году артист выиграл «Евровидение» с синглом «Insieme:1992» о европейском единстве. IL Fatto Quotidiano называет его одним из самых успешных итальянских певцов — было продано более 100 млн пластинок с его песнями.

Кутуньо сотрудничал со многими артистами. Для Челентано он написал, в частности, песню Soli.