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Умер певец Тото Кутуньо

В Италии умер певец Тото Кутуньо на 81-м году жизни
Кутуньо прославился в 1980-х песней L’italiano, а в 1990-м выиграл «Евровидение» с синглом Insieme:1992. Его называют одним из самых успешных певцов Италии. Кутуньо было 80 лет, последние годы он тяжело болел
Тото Кутуньо
Тото Кутуньо (Фото: Luca Marenda / Global Look Press)

В Италии умер певец и композитор Тото Кутуньо (настоящее имя — Сальваторе), сообщает агентство Ansa со ссылкой на его менеджера Данило Манкузо. Ему было 80 лет.

«После продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже», — сказал Манкузо.

Певец умер около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его ранее госпитализировали.

Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново, первую песню он написал в 14 лет. В 19 лет он организовал группу Toto e Tati, с которой гастролировал по Италии, а в 1975-м она была переименована в Albatros. Кутуньо сотрудничал с французским певцом Джо Дассеном. Вместе с поэтом Вито Паллавичини он написал песню L’Été indien, которая стала хитом в исполнении Дассена во Франции и Фрэнка Синатра в США. Кутуньо работал и с Андриано Челентано, написав для последнего песню Soli.

В 1980 году Кутуньо начал сольную карьеру. Он прославился песней L’italiano, записанной в 1983 году. В 1990-м певец победил на конкурсе «Евровидение» с песней Insieme:1992 о европейском единстве.

Кутуньо часто выступал в России. «Русских, мне кажется, сильно мучает ностальгия. Им нравится слушать музыку, которая была популярна много лет назад. Возможно, это напоминает им о молодости», — рассказывал он в интервью «Комсомольской правде».

«После родной Италии, которой принадлежит мое сердце, Украина — моя вторая страна», — говорил он в 2017 году. В 2019-м году группа украинских депутатов попросила запретить концерт Кутуньо в Киеве, обвинив его в пророссийской позиции. Нардеп Виктор Романюк обвинял Кутуньо в поддержке политики России, присоединения Крыма и в «выполнении приказов российских спецслужб». Это было связано с публикацией на YouTube-канале «Друзья Путина в Италии и во всем мире» поздравления певцом российского президента.

Певец ответил, что удивлен и обеспокоен происходящим, и назвал себя аполитичным. Кутуньо подчеркнул, что он не согласен с действиями Путина в Крыму и поздравления посвятил не лично президенту России. С его слов, ему часто поступали предложения выступить в Крыму после 2014 года, но он отказывался.

IL Fatto Quotidiano называет, Кутуньо одним из самых успешных итальянских певцов — было продано более 100 млн пластинок с его песнями.

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Италия Тото Кутуньо