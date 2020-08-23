В России за сутки умерли 73 человека с COVID-19

В Москве за сутки зафиксировали 11 летальных случаев, в Санкт-Петербурге — 10. Всего с начала эпидемии умерли 16,3 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России умерли 73 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Больше всего смертельных случаев зафиксировали в Москве — 11, в Санкт-Петербурге за сутки умерли 10 человек, в Московской и Омской области — по 5 человек.

Общее число летальных исходов с начал пандемии в России достигло 16 383.



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Всего в России коронавирусом с начала эпидемии заразились 956,7 тыс. человек. При этом число выздоровевших достигло 770,6 тыс.Число активных случаев составляет 169,7 тыс.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением корорнавируса в столице «хорошая с точки зрения стабильности». При этом он отметил, что «проблема остается, по крайней мере, до вакцинации», поскольку ежедневно в городе фиксируют около 700 новых случаев. Массовую вакцинацию, по словам мэра, можно ожидать еще «месяцы и месяцы», несмотря на регистрацию вакцины.