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Ozon сообщил о семикратном росте спроса на учебные столы и парты для дома

Аналитики это объясняют тем, что многие родители готовятся к возможному дистанционному обучению из-за коронавируса. Помимо мебели спрос вырос на настольные лампы, глобусы и «стационарные» канцелярские наборы
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / ТАСС
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / ТАСС

Родители готовятся к возможному дистанционному обучению и заново обустраивают рабочие места для своих детей. За последние два месяца продажи парт и учебных столов выросли в семь раз год к году. Об этом РБК рассказали в компании Ozon.

Аналитики сообщили, что для детей из начальной школы родители выбирают растущие парты с регулируемым наклоном столешницы, а также комплекты из парты и стула. Для учеников постарше покупают офисные стулья и письменные столы с ящиками и полками для удобного хранения книг и письменных принадлежностей.

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Фото: Cameron Spencer / Getty Images

«Самоизоляция весной показала, что рабочее место, за которым ребенок в случае обучения дома проводит долгие часы, требует особого подхода. Поэтому перед началом нового учебного года родители явно озадачились обновлением и переоборудованием рабочих мест для своих детей-школьников разного возраста», — заявила заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина.

По этой же причине, как отметили в Ozon, вросли продажи корректоров для осанки (в 4,6 раза год к году). Родители их покупают, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия от долгого нахождения за компьютером.

Как отметили аналитики, рост спроса на товары для обустройства рабочих мест дома стал заметным в последней декаде марта, в преддверии самоизоляции. Так, в марте-апреле продажи компьютерных столов и кресел выросли в четыре раза год к году, также более чем на 100% в первом полугодии рос спрос на ноутбуки, наушники, гарнитуры и другие аксессуары для удаленной работы.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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В июле и августе кроме мебели клиенты покупали для детей и другие товары, необходимые для оборудования рабочего места. В частности, речь идет о настольных лампах (продажи выросли в 2,3 раза год к году), глобусах (рост на 46% год к году) и «стационарных» канцелярских наборах (рост на 53%).

«В то же время, поскольку 1 сентября школьников ждут на уроках офлайн, родители заботятся о безопасности ребенка, отправляя его в школу, и хотят знать, где он находится», — отметили в Ozon. Для этого родители младшеклассников приобретают для них смарт-часы, продажи которых в июле и августе выросли в 2,8 раз. В топе предпочтений часы с возможностью не только аудио-, но и видеовызовов.


 

Авторы: Кирилл Сироткин, Михаил Юшков
Теги: Ozon, подготовка к школе, рост спроса
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