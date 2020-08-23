Ozon сообщил о семикратном росте спроса на учебные столы и парты для дома

Аналитики это объясняют тем, что многие родители готовятся к возможному дистанционному обучению из-за коронавируса. Помимо мебели спрос вырос на настольные лампы, глобусы и «стационарные» канцелярские наборы

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / ТАСС

Родители готовятся к возможному дистанционному обучению и заново обустраивают рабочие места для своих детей. За последние два месяца продажи парт и учебных столов выросли в семь раз год к году. Об этом РБК рассказали в компании Ozon.

Аналитики сообщили, что для детей из начальной школы родители выбирают растущие парты с регулируемым наклоном столешницы, а также комплекты из парты и стула. Для учеников постарше покупают офисные стулья и письменные столы с ящиками и полками для удобного хранения книг и письменных принадлежностей.

«Самоизоляция весной показала, что рабочее место, за которым ребенок в случае обучения дома проводит долгие часы, требует особого подхода. Поэтому перед началом нового учебного года родители явно озадачились обновлением и переоборудованием рабочих мест для своих детей-школьников разного возраста», — заявила заместитель гендиректора по связям с индустрией в Ozon Мария Заикина.

По этой же причине, как отметили в Ozon, вросли продажи корректоров для осанки (в 4,6 раза год к году). Родители их покупают, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия от долгого нахождения за компьютером.